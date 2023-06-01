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США припиняють надавати росії інформацію щодо свого стратегічного озброєння в рамках договору СНО

США припиняють надавати росії інформацію щодо свого стратегічного озброєння в рамках договору СНО

Київ • УНН

 • 412755 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. США заявили, що припиняють надавати росії інформацію про стратегічну зброю в рамках Договору про стратегічні наступальні озброєння. Про це пише УНН з посиланням на Держдеп США.

Цитата

"Сполучені Штати віддані повному та взаємному виконанню нового Договору про стратегічні наступальні озброєння. Відповідно до цього зобов’язання, Сполучені Штати вжили законних контрзаходів у відповідь на триваючі порушення російською федерацією нового Договору СНО. Призупинення російською федерацією нового Договору СНО є юридично недійсним. Як наслідок, росія залишається зв’язаною своїми зобов’язаннями за новим Договором СНО та порушує договір, не виконуючи багато з цих зобов’язань.

Контрзаходи США повністю відповідають міжнародному праву. Вони пропорційні, оборотні та відповідають усім іншим вимогам законодавства. Міжнародне право дозволяє такі заходи, щоб спонукати державу повернутися до виконання своїх міжнародних зобов'язань. Сполучені Штати заздалегідь повідомили росію про контрзаходи та передали бажання та готовність Сполучених Штатів скасувати контрзаходи та повністю виконати договір, якщо росія повернеться до виконання", - йдеться в заяві Держдепу.

Деталі

Так, повідомляється, що Сполучені Штати вжили декілька контрзаходів.

Зокрема, починаючи з 1 червня 2023 року Сполучені Штати припиняють надсилати росії інформацію щодо статусу або місцезнаходження об'єктів, що підлягають обліку за договором, наприклад ракет і пускових установок. Зазаначається, що росія припинила надсилання цих даних ще 28 лютого 2023 року.

Крім того, Сполучені Штати утримуватимуться від сприяння інспекційній діяльності на території США, зокрема, скасовуючи існуючі візи, видані російським інспекторам.

Також, повідомляється, що Сполучені Штати не будуть надавати телеметричну інформацію про запуски американських міжконтинентальних балістичних ракет і балістичних ракет на підводних човнах. 

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