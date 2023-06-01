США прекращают предоставлять россии информацию о своем стратегическом вооружении в рамках договора СНВ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. США заявили, что прекращают предоставлять россии информацию о стратегическом оружии в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях. Об этом пишет УНН со ссылкой на Госдеп США.
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"Соединенные Штаты привержены полному и взаимному выполнению нового Договора о стратегических наступательных вооружениях. В соответствии с этим обязательством, Соединенные Штаты приняли законные контрмеры в ответ на продолжающиеся нарушения российской федерацией нового Договора СНВ. Приостановление российской федерацией нового Договора СНВ является юридически недействительным. Как следствие, россия остается связанной своими обязательствами по новому Договору СНВ и нарушает договор, не выполняя многие из этих обязательств.
Контрмеры США полностью соответствуют международному праву. Они пропорциональны, обратимы и соответствуют всем другим требованиям законодательства. Международное право позволяет такие меры, чтобы побудить государство вернуться к выполнению своих международных обязательств. Соединенные Штаты заранее уведомили россию о контрмерах и передали желание и готовность Соединенных Штатов отменить контрмеры и полностью выполнить договор, если россия вернется к выполнению", - говорится в заявлении Госдепа.
Детали
Так, сообщается, что Соединенные Штаты приняли несколько контрмер.
В частности, начиная с 1 июня 2023 года Соединенные Штаты прекращают отправлять россии информацию о статусе или местонахождении объектов, подлежащих учету по договору, например ракет и пусковых установок. Отмечается, что россия прекратила отправку этих данных еще 28 февраля 2023 года.
Кроме того, Соединенные Штаты будут воздерживаться от содействия инспекционной деятельности на территории США, в частности, отменяя существующие визы, выданные российским инспекторам.
Также, сообщается, что Соединенные Штаты не будут предоставлять телеметрическую информацию о запусках американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет на подводных лодках.
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