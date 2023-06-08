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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Белый дом: россия несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС

Киев • УНН

 • 546872 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Ответственность за разрушение Каховской ГЭС лежит на российской федерации. Об этом заявила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет УНН.

Белый дом: россия несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС

Цитата

"Смотрите, мы все еще оцениваем, что произошло. Мы действительно поддерживаем связь с украинцами. Эти разрушения и опустошения, которые мы видим, разбивают сердце. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь народу Украины, конечно.

Но я скажу вот что - и вы слышали, как мы говорили это раньше, только вчера: россии вообще незачем там быть. И, вы знаете, эта дамба была под контролем россии, и они несут ответственность за разрушения, вызванные этой войной. И мы сделаем все возможное, чтобы поддержать народ Украины в это трудное время", - отметила она.

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Дополнение

Белый дом заявил во вторник, что после взрыва, который разрушил Каховскую плотину в Украине, "вероятно, будет много смертей", но добавил, что до сих пор нет конкретных доказательств того, кто стоял за этим актом.

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