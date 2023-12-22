Как выбрать лучшую компанию по разработке сайтов
Киев • УНН
Как выбрать лучшую компанию по разработке сайтов
Профессиональный, удобный и функциональный сайт – это действенный способ привлечь и удержать клиентов. А для бизнеса в сфере e-commerce – это основной инструмент для работы. Поэтому важно найти грамотного исполнителя. А при выборе стоит руководствоваться рядом критериев.
Критерии выбора web-студии
Есть 6 ключевых вещей, на которые нужно обратить внимание. Среди них:
1. Опыт и квалификация. Изучите сайты потенциальных подрядчиков. Узнайте как долго они на рынке, с какими проектами работали, в каких технологиях имеют сертификацию. Это поможет оценить уровень специалистов.
2. Подход к работе. До начала разработки он проявляется в общении с командой, принципах компании, условиях договора, рекомендациях. Заказывайте разработку веб сайтов, когда почувствуете, что нашли единомышленников и ваши ценности совпадают.
3. Репутация. Важно понять, что о компании говорят клиенты. Для этого не поленитесь почитать отзывы на DOU, OtzyvUA, Clutch и других подобных ресурсах. Также можно посмотреть рейтинги, чтобы оценить уровень компании по разным параметрам. При этом важно выбирать проверенные источники информации, так как конкуренты не всегда играют честно, а конкуренция в сфере IT высока.
4. Используемые технологии и языки программирования. Вы заказываете разработку сайта для конкретных целей. Поэтому надо определить, какие технологии помогут их реализовать и найти компетентных специалистов. Если сомневаетесь в выборе – обратитесь за консультацией.
5. Сроки и стоимость. Здесь все индивидуально, так как доработка и кастомизация коробочных решений стоит дешевле и занимает меньше времени. А вот уникальная разработка со специфическим функционалом потребует больше времени и денег. Но вы можете сравнить предложения разных подрядчиков, чтобы от чего-то оттолкнуться. Либо договариваться в пределах намеченного бюджета.
6. Поддержка после запуска. На любом сайте могут возникать неполадки – главное быстро находить причину и устранять ее. Кроме того, рабочие процессы могут меняться, ассортимент расширяться, функционал усовершенствоваться по мере развития бизнеса. Исходя из этого, техническая поддержка необходима. Ее надо предусмотреть в начале.
Посмотрите на сайты веб-студий. Как они выглядят, насколько понятны и функциональны. Если вам нравится сайт подрядчика, то с большой вероятностью вам понравятся результаты его работы. Опыт и подход к работе отчасти можно оценить по портфолио и кейсам.
Там вы увидите, с какими проектами уже работала эта компания, как специалисты подошли к решению трудностей, какой дизайн выбрали, какие технологии использовали. Наличие качественно реализованного проекта из вашей сферы можно считать попаданием в точку. Первичные консультации чаще всего бесплатны, поэтому вы ничем не рискуете – зато получаете ответы на вопросы.
Каким должен быть сайт, чтобы приносить пользу для бизнеса?
По мнению основателя веб-агентства Красный хамелеон, сайт должен быть профессиональным, наглядным и функциональным, отражающим ценности бизнеса и специфику отрасли. При этом важно учитывать общую стилистику компании и целевую аудиторию. Чтобы не вызвать отторжения, надо изучить особенности восприятия целевых посетителей. От этого будет зависеть:
● выбор цветов;
● наличие рекламы;
● количество интерактивных элементов;
● используемые шрифты;
● изображения;
● тексты.
При создании целостного IT-продукта и точном попадании в целевую аудиторию сайт будет полезен для бизнеса.
Как выбрать лучшую компанию по разработке сайтов
Как выбрать лучшую компанию по разработке сайтов.
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