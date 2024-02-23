Как украинцы находят жизненные ресурсы для борьбы и помощи другим после двух лет полномасштабной агрессии.

Эмоциональное выгорание, постоянная усталость - то, что чувствует большинство из нас после двух лет с начала полномасштабного вторжения российского агрессора. За это время украинцы пережили действительно много событий и не сдались, и продолжают работать и бороться дальше.

Мы хорошо понимаем, что остановиться сейчас мы не можем, что нам нужно делать если не больше, то точно не меньше, чем мы делаем сейчас - каждый на своем месте. И украинцы в очередной раз доказывают, что они - самые сильные, потому что даже в таких условиях у многих из них хватает сил еще и волонтерить, помогать другим.

Чтобы понять, что движет такими людьми, где они находят ресурс, где берут силы, как им удается сохранять мотивацию - мы пообщались с представителями команды Благотворительного фонда Вадима Столара, которые уже на протяжении двух лет ежедневно помогают военным и гражданским - и останавливаться не собираются. Ведь вынужденные переселенцы, семьи, которые потеряли одного из родителей, остались без жилья, и другие уязвимые категории и в дальнейшем нуждаются в помощи. От защитников также постоянно поступают запросы о разнообразной помощи - от сезонной амуниции и снаряжения до дронов и автомобилей.

Андрей, курирующий масштабный проект "++ для ВСУ", объединяющий все направления помощи защитникам, признается: с начала полномасштабного вторжения его угнетает осознание того, что где бы ты ни находился и что бы ни делал - ты всегда в опасности:

"С этим постоянно приходится работать, чтобы прежде всего стабилизировать свое эмоциональное состояние. Потому что когда ты становишься свидетелем последствий военных действий, то мысли тебя просто опустошают и фактически лишают сил. И для меня основной вызов в течение двух лет - этот ресурс постоянно обновлять, чтобы и в дальнейшем заниматься волонтерством. Ведь наше направление в Фонде очень важно, мы закупаем, передаем бойцам по их запросу все необходимое. Это и сезонная амуниция, и оптические приборы, и беспилотные аппараты, и системы антидроновой борьбы. По всей Европе ищем, закупаем и пригоняем на нужды фронта бронированные автомобили и внедорожники. Все это нужно здесь и сейчас, и мы не можем позволить себе остановиться и расслабиться. Но это и то, что нас постоянно мотивирует - ежедневная причастность к помощи нашим защитникам".

Юлию, куратора грантовой программы Фонда, по-настоящему вдохновило новое, очень перспективное направление, которое объединяет благотворительные организации по всей Украине и позволяет помогать гораздо больше.

"Мы провели уже два проекта, во время каждого по 1 млн грн распределялось между победителями конкурса - организациями, которые занимаются физической реабилитацией и психологическим восстановлением военных и гражданских. Я получаю большой прилив энергии от постоянных коммуникаций с партнерами, от их упорства и огня в глазах. От понимания, что вместе мы делаем большое и очень нужное дело. Эти эмоции заряжают, как павербанк, и являются главным моим мотиватором", - отмечает Юлия.

Она также дает еще один совет: чтобы не поддаваться паническим настроениям, сегодня очень важно проверять поступающую информацию. Потому что российское ИПСО сейчас очень распространено, им заполнен интернет, телеграмм-каналы, даже отдельные лидеры мнений оказываются завербованными. Поэтому важно потреблять новости только из проверенных источников. Такой подход помогает отсеивать враждебную пропаганду и панические настроения, держать себя в руках.

Юрист Кристина отмечает, что именно сплоченная работа в Фонде дала ей силы идти дальше в начале вторжения:

"Сегодня для меня самый большой вызов - это учиться, развиваться, работать между обстрелами и новостями с фронта. После этих двух лет имею четкое понимание, что наполняют очень простые вещи: забота о себе, своем физическом и ментальном состоянии, здоровый сон, прогулки на природе, время с семьей и друзьями, а иногда - просто наедине с книгой или за просмотром фильма. А мотивирует меня понимание того, что ты являешься частью большой и многогранной помощи Фонда людям - это дает силы работать дальше. Еще на мне, как на юристе, ответственный проект - "Юридические советы", который предоставляет определенным категориям граждан консультации. Человеку, который не имеет отношения к юридической деятельности, самому очень сложно разобраться в законодательстве, особенно сейчас, когда оно не является статичным и постоянно меняется, поскольку касается механизмов различных социальных выплат и компенсаций. За то время, что существует проект, нам удалось обработать большое количество запросов и помочь разобраться в сложных моментах тем, кто к нам обращался.

Куратор проекта "Відновись" Лера хорошо помнит первые дни масштабного вторжения и свою растерянность. С одной стороны, она не могла поверить в возможность войны в Европе в 21-м веке. С другой - осознавала, что она должна в этой ситуации делать все возможное для страны.

"В конце концов, я для себя решила, что не хочу бежать из своей страны, потому что это моя земля, это мой дом, родная моя матушка, где я родилась, где родила своих детей. Сразу после этого решения мысли пришли в порядок, и я осознала, что должна включиться в помощь другим. Это также помогало оторваться от страшных мыслей, и до сих пор поддерживает душевное равновесие. И пусть сегодня действительно мало поводов для положительных эмоций - я все равно нахожу их в общении с другими волонтерами, с участниками наших проектов, и "Відновись" в частности. На нем мамы с детишками, которые потеряли на войне мужей, или остались без жилья, получают второе дыхание, силы двигаться дальше. Мы уже помогли 1500 семьям, и их искренние эмоции, их благодарность по-настоящему вдохновляют. Этот проект лелеялся с большой любовью, в нем частичка меня. И пока это будет нужно - мы будем проводить его. Ради наших женщин, наших детей, ради будущего Украины", - отмечает волонтер.

Еще один проект, к реализации которого присоединилась Лера, и который глубоко повлиял на нее - книга "Истории сильных":

"Это реальные истории украинцев, которые пережили ад оккупации, через дома которых фактически проходил фронт. Мы собрали их и выдали как свидетельство преступлений россии и того, что приходится переживать украинцам. Я лично общалась с людьми, чувствовала эту боль, страх, ненависть к оккупантам. Каждая из этих историй прошла сквозь меня и оставила рубец на моем сердце. Но меня поддерживает то, что я осознаю важность этого дела, потому что такие истории должны знать политики и простые люди во всем мире".

Стоит добавить, что уже во время войны Лера в третий раз стала мамой - у нее родилась двойня. Несмотря на все - жизнь продолжается и побеждает!

Фотограф Роман рассказывает, что начинал в Фонде Вадима Столара как волонтер. Отправив в начале вторжения жену и дочь за границу, он чувствовал себя опустошенным, но нашел для себя утешение в помощи другим.

"В начале мы закупали продукты и медикаменты. Это были бесконечные загрузки-разгрузки, фасовки и поездки. Сначала мы развозили помощь в Киеве, потом границы поездок распространились на область, так я побывал в Буче, Ирпене, Катюжанке, Андреевке, Перемоге, некоторых селах Иванковского района. С апреля 2022 начали ездить за пределы Киевской области. Развозим продуктовые наборы и другую помощь и по сей день. В путешествия я всегда беру с собой фотоаппарат, чтобы задокументировать ужасы войны и героическую стойкость наших людей. Кроме поездок по регионам, я вовлечен и в другие проекты Фонда, среди которых самый любимый и важный для меня - "Відновись". Моя задача в этом проекте - с помощью фотографии оставить приятные воспоминания для семей участников. И то, что мне удается своими фотографиями поднять настроение, вызвать улыбку - самый важный мотиватор для меня", - утверждает Роман.

Психолог Алла делится, что работа в Фонде и волонтерство на самом деле спасли ее от растерянности в начале полномасштабной войны. Потому что команда с первых дней работала ради общей цели, и каждый делал все, что может ради помощи другим.

"Это остается неизменным и сейчас, однако лично для меня за эти два года изменилось много всего, ведь с открытием направления психологической поддержки мне доверили возглавить его. Я для себя получила много новых компетенций, в частности коммуникационных, менеджерских, ведь нужно было много договариваться для сотрудничества с другими психологами, волонтерами, организовывать различные терапевтические группы. Сейчас у нас реализуется проект "Стійкість", мы оказываем поддержку в частности тем, кто ожидает воинов, которые сейчас в рядах ВСУ и защищают наше государство. Я ежедневно убеждаюсь, что наши проекты для людей полезны, это то, что их поддерживает, а, возможно, и спасает. Это дает мне ресурс и силы работать дальше", - говорит Алла.

По словам Натальи Приходько, волонтера Фонда: "Сегодня тяжело всем, но команда Фонда понимает, что от нас зависит много людей, которые нуждаются в помощи. Мы осознаем, насколько важно именно сейчас сохранять все наши проекты и даже расширяться. Потому что и фронт, где ситуация очень непростая, и тыл, где люди теряют силы и веру, требуют все больше нашего внимания и усилий. Мы постоянно подбадриваем друг друга, разговариваем, делимся тем, что наболело. И это также помогает собраться и дальше упорно работать на благо людей и страны".

Обратились мы и к Вадиму Столару, чтобы узнать, как Фонд пережил эти два года, как изменилась его работа и что он планирует делать дальше.

"За эти два года деятельность Фонда стала носить по-настоящему системный характер. Мы наладили процессы, взаимодействие и сфокусировались на двух основных направлениях - комплексном обеспечении наших защитников и психологической поддержке пострадавших от войны украинцев. Это позволило не только повысить эффективность нашей помощи, но и, что не менее важно, сохранить и укрепить энергию, ресурсы и мотивацию команды Фонда, обеспечить психоэмоциональную подзарядку ее представителей", - подчеркнул Вадим Столар.

Актуальность психоэмоциональной подзарядки не только волонтеров, но и всех украинцев подтверждают социологи. В частности, согласно февральским исследованиям группы Рейтинг, у украинцев усилились страх, усталость, неуверенность и другие негативные эмоции. И важный вызов для гражданского общества - переломить эту ситуацию и вернуть людям душевные силы. Потенциал здесь есть, потому что, по тому же опросу, несмотря на все 85% украинцев продолжают верить в нашу победу.

Отметим, что за два года масштабной агрессии Фонд потратил на помощь украинцам 536 млн грн. На эти деньги закупили и передали более 120 тыс. единиц бытовой техники, медикаментов и гигиенических средств, 15 тонн гуманитарной помощи, более 380 тыс. продуктовых наборов, более 600 тыс. порций горячего питания. Также предоставили защитникам около 50 тыс. единиц военного снаряжения, инструментов и одежды, 370 тыс. литров топлива, почти 600 единиц высокотехнологичного оборудования, такого как квадрокоптеры, антидрон-системы, РЭБ-системы, тепловизоры, видеокамеры, а кроме того - 57 специализированных внедорожников, бронеавтомобилей и моторных лодок. На социальные проекты для гражданских и военных, грантовую программу, поддержку других благотворительных фондов и общественных организаций, а также на пожертвования Фонд Вадима Столара направил около 105 млн грн.