Как создается бумага для украинской гривны: в Музее денег приоткрыли завесу

На днях исполнилось 28 лет с момента торжественного открытия Малинской фабрики банкнотной бумаги. Сейчас это единственное в Украине предприятие, где изготавливают специальную бумагу для банкнот. В Музее денег Национального банка Украины рассказали, как на фабрике создается бумага для украинских денег, пишет УНН.

Детали

Строительство фабрики стартовало в 1994 году и продолжалось почти два года. А первыми гривнами, которые напечатали на бумаге украинского производства, стали банкноты номиналом 5 гривен образца 1997 года.

Как создается бумага для банкнот

Банкноты обладают повышенной прочностью, долговечностью и содержат защитные элементы. А изюминкой является то, что изготавливают их из хлопка. Фактически, футболки, рубашки и гривны изготавливают из одинакового сырья.

Производство – это многоступенчатый процесс, который гарантирует не только качество, но и защиту национальной валюты - пояснили в Музее денег.

Сообщается, что сначала хлопковое волокно проходит механическую очистку от примесей. После этого во время варки и отбеливания производится целлюлоза – основной материал для будущей бумаги.

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Как формируется бумажная масса

Целлюлозу размельчают в воде в специальных аппаратах, а затем смешивают в необходимых пропорциях. В смесь добавляют наполнители, красители и защитные волокна. Полученную массу разбавляют водой, очищают от посторонних частиц и направляют на следующий этап.

Создание бумажного полотна

Непрерывный поток бумажной массы подается в специальную бумагоделательную машину, где будущая банкнотная бумага формируется под действием давления и обезвоживания.

После этого полотно проходит прессование, сушку и дополнительную проклейку для прочности, после чего снова высушивается, охлаждается, увлажняется и каландрируется, чтобы обеспечить идеальные печатные свойства.

Разрезание и упаковка

Готовую бумагу наматывают на рулоны, затем разрезают на листы печатного формата, сортируют и упаковывают в пачки по 500 листов. После завершения этого процесса банкнотную бумагу отправляют на Банкнотно-монетный двор, где на ней печатают гривны.

Интересные факты:

банкноты номиналом 1000 гривен содержат волокна украинского льна;

именно на Малинской фабрике бумага получает первые элементы защиты, в частности водяные знаки;

один пачос хлопкового волокна весит 185 кг.

Дополнение

Национальный банк Украины накануне Дня Национальной гвардии Украины ввел в обращение новую оборотную памятную монету "Национальная гвардия Украины". Ее номинал 10 гривен, а тираж составляет 520 тысяч.

Также заместитель директора НБУ Алексей Шабан рассказал, что может быть изменен дизайн монет номиналом одна и две гривны, чтобы их было легче различать.

Это связано с тем, что в 2021 году НБУ получил немало жалоб, что эти монеты слишком похожи между собой.