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Як створюється папір для української гривні: у Музеї грошей привідкрили завісу

Київ • УНН

 • 19323 перегляди

Музей грошей НБУ розповів про виробництво паперу для гривень на Малинській фабриці. Папір роблять із бавовни, як і тканину для одягу, з додаванням захисних елементів.

Як створюється папір для української гривні: у Музеї грошей привідкрили завісу

Днями виповнилося 28 років з моменту урочистого відкриття Малинської фабрики банкнотного паперу. Наразі це єдине в Україні підприємство, де виготовляють спеціальний папір для банкнот. У Музеї грошей Національного банку України розповіли, як на фабриці створюється папір для українських грошей, пише УНН.

Деталі

Будівництво фабрики стартувало у 1994 році і продовжувалося майже два роки. А першими гривнями, які надрукували на папері українського виробництва, стали банкноти номіналом 5 гривень зразка 1997 року.

Як створюється папір для банкнот

Банкноти мають підвищену міцність, довговічність і містять захисні елементи. А родзникою є те, що виготовляють їх із бавовни. Фактично, футболки, сорочки й гривні виготовляють із однакової сировини.

Виробництво – це багатоступеневий процес, який гарантує не лише якість, а й захист національної валюти

- пояснили в Музеї грошей.

Повідомляється, що спочатку бавовняне волокно проходить механічне очищення від домішок. Після цього під час варіння та вибілювання виробляється целюлоза – основний матеріал для майбутнього паперу.

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Як формується паперова маса

Целюлозу розмелюють у воді в спеціальних апаратах, а потім змішують у необхідних пропорціях. До суміші додають наповнювачі, барвники та захисні волокна. Отриману масу розбавляють водою, очищують від сторонніх часток і направляють на наступний етап.

Створення паперового полотна

Безперервний потік паперової маси подається у спеціальну папероробну машину, де майбутній банкнотний папір формується під дією тиску та зневоднення.

Після цього полотно проходить пресування, сушіння та додаткове проклеювання для міцності, після чого знову висушується, охолоджується, зволожується та каландрується, щоб забезпечити ідеальні друкарські властивості.

Розрізання та пакування

Готовий папір намотують на рулони, потім розрізають на аркуші друкарського формату, сортують і упаковують у пачки по 500 аркушів. Після завершення цього процесу банкнотний папір відправляють на Банкнотно-монетний двір, де на ньому друкують гривні.

Цікаві факти:

  • банкноти номіналом 1000 гривень містять волокна українського льону;
    • саме на Малинській фабриці папір отримує перші елементи захисту, зокрема водяні знаки;
      • один пачос бавовняного волокна важить 185 кг.

        Доповнення

        Національний банк України напередодні Дня Національної гвардії України ввів в обіг нову обігову пам’ятну монету "Національна гвардія України". Її номінал 10 гривень, а тираж складає 520 тисяч.

        Також заступник директора НБУ Олексій Шабан розповів, що може бути змінено дизайн монет номіналом одна та дві гривні, щоб їх було легше розрізняти.

        Це пов’язано з тим, що у 2021 році НБУ отримав чимало скарг, що ці монети надто схожі між собою.

        Павло Зінченко

        Павло Зінченко

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