Как сеть аптек "Подорожник" помогает поддерживать мобильность ВСУ

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники получили от "Подорожника" 123 автомобиля различных категорий, в частности полноприводные пикапы и специализированный транспорт, передает УНН.

Наибольшую долю переданных авто составляют пикапы — около 40%. Еще примерно треть переданного транспорта — это фургоны и микроавтобусы, а почти четверть — внедорожники и кроссоверы.

Переданные автомобили задействованы в выполнении различных задач по противодействию вооруженной агрессии российской федерации. Переданный транспорт помогает подразделениям быстрее перемещать личный состав, доставлять грузы, эвакуировать раненых и осуществлять другие логистические маневрирования.

Закупку, ремонт и подготовку автомобилей к передаче подразделениям "Подорожник" обеспечивает собственными силами в сотрудничестве с партнерами и волонтерами. Перед отправкой транспорт проходит техническую проверку и доукомплектование в соответствии с потребностями военных.

Параллельно с прямой передачей транспорта "Подорожник" поддерживает программу ГеройCar в сотрудничестве с благотворительным фондом Руслана Шостака. Ранее в рамках совместных инициатив в аптеках сети реализовывали благотворительные сувенирные модели автомобилей, средства от продажи которых направили на закупку транспорта для нужд ВСУ.

В 2025 году сотрудничество "Подорожника" и ГеройCar получило продолжение. В сети появился "Патронатмобиль", созданный для поддержки раненых защитников Третьего армейского корпуса и усиления транспортного обеспечения Патронатной службы "Ангелы Тройки".

"За каждой переданной машиной стоит команда сотрудников, партнеров, волонтеров, военных, объединенных общей целью — усилить мобильность защитников и помочь им эффективнее выполнять задачи", — отметили в сети аптек "Подорожник".

Сеть аптек "Подорожник" системно поддерживает защитников Вооруженных Сил Украины, медицинские учреждения и прифронтовые общины. Компания присоединяется к благотворительным инициативам, передает транспорт, медикаменты и необходимое оборудование, а общий объем помощи по состоянию на май 2026 года достиг 108 млн грн.

Справка. Сеть аптек "Подорожник" является крупнейшей в Украине и насчитывает более 2300 аптек в малых и крупных населенных пунктах. Компания работает на фармрынке уже 26 лет, и за это время клиентами сети стали более 23 млн украинцев. В "Подорожнике" работают более 12500 сотрудников, объединенных общей миссией: предоставлять украинцам качественную фармопеку при любых обстоятельствах. "Подорожник" активно занимается благотворительностью: поддерживает ВСУ, сотрудничает с фондами и волонтерами, инвестирует в развитие спорта, науки и фармацевтического образования.