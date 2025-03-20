Как российско-украинское "энергетическое прекращение огня" может повлиять на войну - анализ Bloomberg

В случае вступления в силу моратория на удары по энергетическим целям, россия столкнется с меньшим риском остановки нефтеперерабатывающих заводов из-за атак БПЛА в ближайшей перспективе. Об этом говорится в материале Bloomberg, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что для россиян это важно, поскольку сейчас на заводах рф происходит сезонное техническое обслуживание. Кроме того, из-за начала посевной спрос на топливо растет.

Поскольку россия имеет избыточные мощности, распределенные через нефтеперерабатывающие заводы, разбросанные по всей стране, а оборонные меры на предприятиях ближе к границе с Украиной усилены, это минимизирует риски (нехватки горючего - ред.) - пишет издание.

В то же время авторы указывают, что для Украины прекращение российских атак на электростанции могло бы дать отдохнуть от отключений электроэнергии, хотя они стали не такими критическими, но все еще могут происходить на локальном уровне.

Это также могло бы помочь Украине по крайней мере частично отремонтировать поврежденные объекты, а также дать ей больше времени для ежегодного обслуживания АЭС страны. Во время войны Киев стал еще больше полагаться на свои реакторы, поскольку российские атаки были сосредоточены на заводах, сжигающих ископаемое топливо - говорится в материале.

Кроме того, по мнению авторов, перерыв в авиаударах также может позволить Украине увеличить внутреннюю добычу газа и закачать большие объемы топлива в хранилища в течение лета для качественной ​​подготовки к следующей зиме.

Напомним

По мнению аналитиков Института изучения войны, российский диктатор владимир путин уже вносит путаницу относительно сроков и деталей прекращения огня, пытаясь ложно обвинить Украину в нарушении такого режима еще до того, как соответствующее соглашение вступило в силу. По мнению экспертов, это является показателем того, как путин, вероятно, будет использовать любые будущие соглашения.

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