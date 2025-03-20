Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

В разі набуття чинності мораторію на удари по енергетичних цілях росія зіткнеться з меншим ризиком зупинки нафтопереробних заводів через атаки БПЛА у найближчій перспективі. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, повідомляє УНН.

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Зазначається, що для росіян це важливо, оскільки нині на заводах рф відбувається сезонне технічне обслуговування. Крім того, через початок посівної попит на паливо зростає.

Оскільки росія має надлишкові потужності, розподілені через нафтопереробні заводи, розкидані по всій країні, а оборонні заходи на підприємствах ближче до кордону з Україною посилені, це мінімізує ризики (браку пального - ред.) - пише видання.

Водночас автори вказують, що для України припинення російських атак на електростанції могло б дати відпочити від відключень електроенергії, хоча вони стали не такими критичними, але все ще можуть відбуватися на локальному рівні.

Це також могло б допомогти Україні принаймні частково відремонтувати пошкоджені об’єкти, а також дати їй більше часу для щорічного обслуговування АЕС країни. Під час війни Київ став ще більше покладатися на свої реактори, оскільки російські атаки були зосереджені на заводах, які спалюють викопне паливо - йдеться у матеріалі.

Крім того, на думку авторів, перерва в авіаударах також може дозволити Україні збільшити внутрішній видобуток газу та закачати більші обсяги палива в сховища протягом літа для якісної ​​підготовки до наступної зими.

Нагадаємо

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, російський диктатор володимир путін вже вносить плутанину щодо термінів і деталей припинення вогню, намагаючись неправдиво звинуватити Україну в порушенні такого режиму ще до того, як відповідна угода набула чинності. На думку експертів, це є показником того, як путін, ймовірно, використовуватиме будь-які майбутні угоди.

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