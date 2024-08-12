Как подготовить первоклассника к школе: советы психолога

Первый год в школе - важный этап в жизни ребенка, который может повлиять на его дальнейшее развитие и отношение к учебе. Впрочем, не все родители знают, как правильно подготовить своих детей к новому этапу в жизни. Психолог Оксана Гомель в комментарии УНН поделилась рекомендациями, которые помогут сделать этот переход легким и менее стрессовым для ребенка.

Обычно дети любят идти в школу, потому что для них это что-то новое, этап взросления. Большинство это захватывает, конечно же, есть и исключения. Дети, у которых нет привычки стремиться к новым знаниям и навыкам, боятся школы, ведь они не понимают, что такое "школа", что там нужно делать, и ценности знаний они не имеют - говорит Гомель.

Психолог отметила, что отсутствие желания учиться часто происходит от родителей, которые полностью перекладывают ответственность за образование на учителей и школу. Дети, которых не научили любви к учебе и открытию нового, которые не видели примера со стороны родителей, что это интересно и легко, начинают бояться школы. Важно учить ребенка любить познавать новое с раннего возраста, и основой этого процесса должен стать личный пример родителей.

"Если родители не читают, то почему ребенка заставляют читать? Даже если кто-то один из семьи покажет ребенку, что чтение - это интересно, будет результат, потому что они будут имитировать поведение взрослого. И обязательно ребенка нужно за это хвалить, ведь вы хвалите именно его стремление", - добавляет она.

Психолог говорит, что особого изменения распорядка дня у первоклашки не будет, но все же некоторые изменения произойдут.

"В первом классе домашнего задания нет, но я бы советовала приучать ребенка тратить 1-1,5 часа на любую работу. Например, на рисование. Неважно, что именно это будет, но ребенок должен привыкнуть к тому, что определенное время он должен сосредотачиваться на каком-то деле", - говорит психолог.

Если заниматься этим постоянно, то за год у ребенка точно сформируется полезная привычка, и он уже будет подготовлен к домашнему заданию во втором классе.

Психолог также подчеркивает, что после школы ребенку обязательно нужно отдохнуть, провести время с семьей и заняться тем, что ему нравится, в течение примерно 1-2 часов.

Гомель добавляет, что ребенка к школе лучше поощрять игровыми методами, которые можно легко найти в интернете.

"Не нужно перекладывать всю ответственность на школу. Если родители не занимались с ребенком до того, то их ребенок может отставать от своих одноклассников, что повлечет дополнительный дискомфорт. В таком случае может даже упасть самооценка ребенка, и после этого он точно не будет стремиться учиться", - добавляет она.

Психолог отмечает, что основная задача школы - это не выучить все, что дают, а уметь искать и обрабатывать информацию, критически мыслить, уметь ставить цель и достигать ее.

Также психолог упоминает и о мотивации, что также является важным элементом достижения успеха и избегания неудач. Она может проявляться по-разному:

Дети, которые стремятся избежать наказаний, часто могут врать, не признаваться взрослым в своих ошибках или прятать дневники. Они часто не верят в свои силы, не видят потребности в достижении успеха. Для таких детей важно создавать поддерживающую среду, где подчеркивается возможность исправления ошибок, а не наказывается их обнаружение.

Другая категория детей стремится достичь высоких результатов, делая все возможное для этого. Однако, недостаточный результат может вызвать у них сильный стресс или страх перед поражением. С такими детьми важно подчеркивать значение их усилий, реалистично оценивать их достижения, анализировать, что можно улучшить, и не завышать ожидания.

Мотивация является фундаментальной и будет влиять на все решения, которые человек будет принимать в жизни - от того, выбирать ли бегство от трудностей или достигать поставленных целей.

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"Обычно дети приходят в школу уже с определенной сформированной мотивацией, но в этом возрасте она еще поддается коррекции, поэтому важно работать над ее правильным развитием", - отмечает специалист.

Она говорит, что очень важно объяснить и обсудить с ребенком, что для него означает "школа", какую оценку он хочет иметь, как он будет чувствовать себя, когда чего-то не будет знать.

Также психолог рекомендует обращать внимание на то, боится ли ребенок идти в школу.

Главное - не обесценивать страх ребенка и не говорить "все будет хорошо", потому что вы не можете это гарантировать. Вы должны поощрять ребенка, что в школе будет интересно, ты найдешь себе друзей и прочее. Выясните, что именно пугает ребенка, потому что лучшее, что вы можете сделать в этом случае - рассмотреть эту эмоцию - говорит Гомель.

Также психолог предлагает рассказать ребенку свою историю, как вы впервые пришли в школу, что вы чувствовали, какие положительные моменты имели и какие страхи преследовали вас и как вы с ними боролись.

"Одним из способов побороть страх - нарисовать его. Вы можете сесть нарисовать свой страх, а ребенку предложить нарисовать свой. Когда вы их нарисовали, то можно дорисовать к ним что-то смешное или милое, чтобы этот страх не выглядел так угрожающе. Пусть ребенок "вырисует" страх", - говорит психолог.

Также специалист советует регулярно общаться с учителем и корректировать определенные моменты, если возникнут какие-то рекомендации, ведь дети дома и дети в другой среде - разные.

"Всегда после школы нужно спрашивать у ребенка, что сегодня они изучали, что далось легко, а что нет, нужна ли ему помощь. Также очень важно, чтобы ребенка хвалили даже за малейшие успехи. Родителям стоит обращать внимание на то, с какими эмоциями ребенок идет утром в школу и с какими возвращается домой", - отмечает Гомель.

Когда у ребенка что-то не получается, стоит спросить: "Нужна ли тебе помощь?" Такой подход не только демонстрирует поддержку, но и создает ощущение безопасности. Зная, что в любой момент можно получить помощь, ребенку легче решиться самостоятельно справиться с задачей.

Она говорит, что именно через такие вопросы ребенок учится рефлексировать и анализировать свои действия и чувства. Родителям следует понимать, чем руководствуется ребенок и какие решения он принимает, какие у него есть варианты решения той или иной задачи.

Первый месяц нужно максимально расспрашивать ребенка о его состоянии. Раздавать сразу советы и пытаться решить проблему за ребенка - не стоит, ведь ребенку нужно самому выбирать правильный, по его мнению, путь. Вы также можете предложить варианты решения определенной проблемы, но ни в коем случае не решать ее за него - добавила госпожа Оксана.

Напомним

Учебный год 2024/2025 продлится со 2 сентября по 30 июня.