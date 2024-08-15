Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

  •  99425 просмотра
В Чёрном море РФ удерживает один ракетоносец с общим залпом до 4 "Калибров"

В Чёрном море РФ удерживает один ракетоносец с общим залпом до 4 "Калибров"

  •  100635 просмотра
Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

  •  111858 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

  •  104866 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  51383 просмотра
публикации
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  51383 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

  •  86865 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

  •  104866 просмотра
Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

  •  111858 просмотра
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
Эксклюзив

14 августа 2024, 10:35  •  158590 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

  •  22704 просмотра
15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

  •  99418 просмотра
Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

  •  61313 просмотра
"Бесшовный открытый мир": появилось пятиминутное видео с демонстрацией локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

"Бесшовный открытый мир": появилось пятиминутное видео с демонстрацией локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

  •  59098 просмотра
Кит Харингтон признает, что финал "Игры престолов" был очень поспешным и мог быть сделан лучше

Кит Харингтон признает, что финал "Игры престолов" был очень поспешным и мог быть сделан лучше

14 августа 2024, 11:55  •  107823 просмотра
Актуальное
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 11:29  •  4082 просмотра

Read in English

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

На международной технологической конференции BETT в Лондоне ученые представили ряд инновационных продуктов, которые помогают детям понять основы искусственного интеллекта и его возможности.

Исследователи уверяют, что поскольку ИИ (AI) меняет общество и проникает во все сферы нашей жизни, его следует внедрять в школах — так молодежь будет лучше знать о преимуществах и недостатках этой технологии.

Впрочем, для чего AI нужен в школах? И как использовать искусственный интеллект для изучения английского? Разобраться с этими вопросами нам помогли специалисты школы английского языка Grade Education Centre.

Почему искусственный интеллект следует внедрить в систему образования?

Эксперты считают, что молодежь должна быть знакома с принципами работы AI уже с раннего возраста. Несмотря на то, что в Великобритании национальный учебный план не содержит конкретных разделов об AI, специалисты отмечают важность внедрения этой темы в образовательные программы.

Например, Roger Grogan, основатель Jam Coding, подчеркивает, что AI станет фундаментальной частью жизни детей, поэтому учителя должны постоянно обновлять методики преподавания.

А по словам Ben Garside из благотворительной организации Raspberry Pi, искусственный интеллект будет влиять на все отрасли, и важно, чтобы ученики понимали, как ИИ может помочь в будущем карьерном пути.

Специалисты также отмечают важность раннего обучения пониманию инструментов искусственного интеллекта. Компания 5G Nu Multimedia предлагает интеграцию AI уже с начальной школы, чтобы дети с раннего возраста понимали возможности этой технологии и перспективы ее применения в различных сферах.

Одной из ключевых задач современного образования является обучение школьников не только основам работы AI, но и этическому использованию технологий. К примеру, компания Microsoft использует игру Minecraft для того, чтобы учить детей ответственному отношению к ИИ, пониманию справедливости в работе алгоритмов.

Итак, по мнению современных ученых, внедрение AI в образовательный процесс позволит не только готовить молодежь к будущим профессиям, но и научить их ответственно использовать новейшие технологии. Это значительно поможет школьникам адаптироваться к вызовам времени и уверенно ориентироваться в технологически развитом мире, используя AI для личного и профессионального роста.

Как использовать искусственный интеллект для изучения английского?

Как инструменты ИИ могут помочь в обучении? И как их правильно использовать для того, чтобы получить максимум пользы? Для того чтобы узнать ответы на эти вопросы, взгляните на несколько важных советов!

1. Используйте AI-приложения для практики разговорного английского.

Современные чат-боты, такие, как ChatGPT или Replika, могут стать вашими собеседниками — так можно не только улучшить разговорный английский, но и получить обратную связь на ваши ответы и улучшить навыки ведения диалогов.

2. Применяйте ИИ для исправления ошибок в письменных работах.

Некоторые приложения, например Grammarly, используют искусственный интеллект для анализа вашего письма, исправления грамматических, орфографических и стилистических ошибок.

Этот полезный инструмент будет способствовать совершенствованию навыков письма и повышению уверенности в собственных текстах.

3. Воспользуйтесь возможностью автоматически создавать и переводить учебные материалы.

DeepL или Google Translate имеют AI инструменты, которые позволяют быстро переводить тексты и создавать учебные материалы на разных языках.

Они также способны предоставлять объяснения и адаптировать материалы под ваш уровень знания языка.

4. Улучшайте произношение.

Такие приложения, как ELSA Speak или Pronunroid благодаря современным технологиям искусственного интеллекта могут анализировать ваше произношение и давать рекомендации по его улучшению. Так вы значительно усовершенствуете навыки говорения, а ваш английский станет более понятным.

Использование искусственного интеллекта в процессе изучения английского открывает множество новых возможностей для персонализированного обучения, совершенствования навыков и достижения высоких результатов.

Если вы хотите эффективно и регулярно осваивать English, советуем посетить курсы английского языка в Grade Education Centre, где опытные и сертифицированные преподаватели применяют современные методы, подходы и образовательные материалы. 

Image
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
chatgptЧатГПТ
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
microsoftМайкрософт
londonЛондон
Эксклюзив
"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области
  •  37235 просмотра

"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области

Эксклюзив
Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти
  •  46661 просмотра

Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти

Эксклюзив
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
  •  86859 просмотра

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

Эксклюзив
МВФ в течение длительного времени ожидает реформы кадровой политики Украины - экс-советник Президента
  •  66134 просмотра

МВФ в течение длительного времени ожидает реформы кадровой политики Украины - экс-советник Президента

Роботизированные собаки ВСУ: какие характеристики и для чего их применяют
  •  112407 просмотра

Роботизированные собаки ВСУ: какие характеристики и для чего их применяют

Эксклюзив
Нетипичные признаки сварки металлов, маркировка - Александр Рувин рассказал об особенностях северокорейских ракет, которыми враг бьет по Украине
14 августа 2024, 10:49  •  112865 просмотра

Нетипичные признаки сварки металлов, маркировка - Александр Рувин рассказал об особенностях северокорейских ракет, которыми враг бьет по Украине

Эксклюзив
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
14 августа 2024, 10:35  •  158590 просмотра

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Эксклюзив
Показатель ответственности и готовности вкладывать средства - нардеп об участии украинцев в программах частичной компенсации приобретения электрогенераторов
14 августа 2024, 09:36  •  102925 просмотра

Показатель ответственности и готовности вкладывать средства - нардеп об участии украинцев в программах частичной компенсации приобретения электрогенераторов

Эксклюзив
Непредсказуемые методы: как АРМА превратила осмотр ТРЦ "Гулливер" в спецоперацию
14 августа 2024, 07:45  •  82201 просмотра

Непредсказуемые методы: как АРМА превратила осмотр ТРЦ "Гулливер" в спецоперацию

Эксклюзив
МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов
14 августа 2024, 07:15  •  65167 просмотра

МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов

Популярные

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  51383 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

  •  104866 просмотра
Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

  •  111858 просмотра
В Чёрном море РФ удерживает один ракетоносец с общим залпом до 4 "Калибров"

В Чёрном море РФ удерживает один ракетоносец с общим залпом до 4 "Калибров"

  •  100635 просмотра
15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

  •  99425 просмотра

Публикации

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  51383 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

  •  86865 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

  •  104866 просмотра
Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

  •  111858 просмотра
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
Эксклюзив

14 августа 2024, 10:35  •  158590 просмотра

Война

Верещук: прорабатывается возможный маршрут гуманитарного коридора из Курщины в Сумы

Верещук: прорабатывается возможный маршрут гуманитарного коридора из Курщины в Сумы

  •  373 просмотра
На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский

На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский

  •  5688 просмотра
Харьковщина: рф ударила по Золочеву двумя КАБами, количество раненых возросло до 6

Харьковщина: рф ударила по Золочеву двумя КАБами, количество раненых возросло до 6

  •  7520 просмотра
ВСУ создали военную комендатуру на подконтрольной территории Курщины - Сырский

ВСУ создали военную комендатуру на подконтрольной территории Курщины - Сырский

  •  16632 просмотра
Посланник Папы Римского по вопросам достижения мира в Украине провел разговор со спецпредставителем правительства Китая

Посланник Папы Римского по вопросам достижения мира в Украине провел разговор со спецпредставителем правительства Китая

  •  22290 просмотра

политика

На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский

На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский

  •  5688 просмотра
ВСУ создали военную комендатуру на подконтрольной территории Курщины - Сырский

ВСУ создали военную комендатуру на подконтрольной территории Курщины - Сырский

  •  16632 просмотра
Посланник Папы Римского по вопросам достижения мира в Украине провел разговор со спецпредставителем правительства Китая

Посланник Папы Римского по вопросам достижения мира в Украине провел разговор со спецпредставителем правительства Китая

  •  22290 просмотра
Reuters: президент Южной Кореи предлагает КНДР начать переговоры

Reuters: президент Южной Кореи предлагает КНДР начать переговоры

  •  20255 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

  •  86894 просмотра

Война

Верещук: прорабатывается возможный маршрут гуманитарного коридора из Курщины в Сумы

Верещук: прорабатывается возможный маршрут гуманитарного коридора из Курщины в Сумы

  •  373 просмотра
На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский

На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский

  •  5688 просмотра
Харьковщина: рф ударила по Золочеву двумя КАБами, количество раненых возросло до 6

Харьковщина: рф ударила по Золочеву двумя КАБами, количество раненых возросло до 6

  •  7520 просмотра
ВСУ создали военную комендатуру на подконтрольной территории Курщины - Сырский

ВСУ создали военную комендатуру на подконтрольной территории Курщины - Сырский

  •  16632 просмотра
Посланник Папы Римского по вопросам достижения мира в Украине провел разговор со спецпредставителем правительства Китая

Посланник Папы Римского по вопросам достижения мира в Украине провел разговор со спецпредставителем правительства Китая

  •  22290 просмотра

политика

На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский

На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский

  •  5688 просмотра
ВСУ создали военную комендатуру на подконтрольной территории Курщины - Сырский

ВСУ создали военную комендатуру на подконтрольной территории Курщины - Сырский

  •  16632 просмотра
Посланник Папы Римского по вопросам достижения мира в Украине провел разговор со спецпредставителем правительства Китая

Посланник Папы Римского по вопросам достижения мира в Украине провел разговор со спецпредставителем правительства Китая

  •  22290 просмотра
Reuters: президент Южной Кореи предлагает КНДР начать переговоры

Reuters: президент Южной Кореи предлагает КНДР начать переговоры

  •  20255 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

  •  86894 просмотра

Новости Бизнеса

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

  •  1750 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

  •  4456 просмотра
Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  77378 просмотра

Экономика

Метро на Виноградарь: подписано соглашение для продолжения строительства

Метро на Виноградарь: подписано соглашение для продолжения строительства

  •  261 просмотра
В Украине уже забронировали от мобилизации 770 тысяч работников - Минэкономики

В Украине уже забронировали от мобилизации 770 тысяч работников - Минэкономики

  •  5384 просмотра
Украина увеличивает количество экспорта готовой продукции через морские порты - Соломчук

Украина увеличивает количество экспорта готовой продукции через морские порты - Соломчук

  •  9902 просмотра
Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти

Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти
Эксклюзив

  •  46678 просмотра
Модные бренды сокращают заказы в Бангладеш после беспорядков, вызвавших задержки в поставках - FT

Модные бренды сокращают заказы в Бангладеш после беспорядков, вызвавших задержки в поставках - FT

  •  19909 просмотра

Киев

Метро на Виноградарь: подписано соглашение для продолжения строительства

Метро на Виноградарь: подписано соглашение для продолжения строительства

  •  261 просмотра
В Киеве во время пожара в многоэтажном доме погиб человек: что известно

В Киеве во время пожара в многоэтажном доме погиб человек: что известно

  •  20513 просмотра
Сухо и до 32° тепла: прогноз погоды на сегодня

Сухо и до 32° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  25778 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

  •  98671 просмотра
В одном из кафе в центре Киева взорвали гранату - Кличко

В одном из кафе в центре Киева взорвали гранату - Кличко

  •  39489 просмотра