Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

На международной технологической конференции BETT в Лондоне ученые представили ряд инновационных продуктов, которые помогают детям понять основы искусственного интеллекта и его возможности.

Исследователи уверяют, что поскольку ИИ (AI) меняет общество и проникает во все сферы нашей жизни, его следует внедрять в школах — так молодежь будет лучше знать о преимуществах и недостатках этой технологии.

Впрочем, для чего AI нужен в школах? И как использовать искусственный интеллект для изучения английского? Разобраться с этими вопросами нам помогли специалисты школы английского языка Grade Education Centre.

Почему искусственный интеллект следует внедрить в систему образования?

Эксперты считают, что молодежь должна быть знакома с принципами работы AI уже с раннего возраста. Несмотря на то, что в Великобритании национальный учебный план не содержит конкретных разделов об AI, специалисты отмечают важность внедрения этой темы в образовательные программы.

Например, Roger Grogan, основатель Jam Coding, подчеркивает, что AI станет фундаментальной частью жизни детей, поэтому учителя должны постоянно обновлять методики преподавания.

А по словам Ben Garside из благотворительной организации Raspberry Pi, искусственный интеллект будет влиять на все отрасли, и важно, чтобы ученики понимали, как ИИ может помочь в будущем карьерном пути.

Специалисты также отмечают важность раннего обучения пониманию инструментов искусственного интеллекта. Компания 5G Nu Multimedia предлагает интеграцию AI уже с начальной школы, чтобы дети с раннего возраста понимали возможности этой технологии и перспективы ее применения в различных сферах.

Одной из ключевых задач современного образования является обучение школьников не только основам работы AI, но и этическому использованию технологий. К примеру, компания Microsoft использует игру Minecraft для того, чтобы учить детей ответственному отношению к ИИ, пониманию справедливости в работе алгоритмов.

Итак, по мнению современных ученых, внедрение AI в образовательный процесс позволит не только готовить молодежь к будущим профессиям, но и научить их ответственно использовать новейшие технологии. Это значительно поможет школьникам адаптироваться к вызовам времени и уверенно ориентироваться в технологически развитом мире, используя AI для личного и профессионального роста.

Как использовать искусственный интеллект для изучения английского?

Как инструменты ИИ могут помочь в обучении? И как их правильно использовать для того, чтобы получить максимум пользы? Для того чтобы узнать ответы на эти вопросы, взгляните на несколько важных советов!

1. Используйте AI-приложения для практики разговорного английского.

Современные чат-боты, такие, как ChatGPT или Replika, могут стать вашими собеседниками — так можно не только улучшить разговорный английский, но и получить обратную связь на ваши ответы и улучшить навыки ведения диалогов.

2. Применяйте ИИ для исправления ошибок в письменных работах.

Некоторые приложения, например Grammarly, используют искусственный интеллект для анализа вашего письма, исправления грамматических, орфографических и стилистических ошибок.

Этот полезный инструмент будет способствовать совершенствованию навыков письма и повышению уверенности в собственных текстах.

3. Воспользуйтесь возможностью автоматически создавать и переводить учебные материалы.

DeepL или Google Translate имеют AI инструменты, которые позволяют быстро переводить тексты и создавать учебные материалы на разных языках.

Они также способны предоставлять объяснения и адаптировать материалы под ваш уровень знания языка.

4. Улучшайте произношение.

Такие приложения, как ELSA Speak или Pronunroid благодаря современным технологиям искусственного интеллекта могут анализировать ваше произношение и давать рекомендации по его улучшению. Так вы значительно усовершенствуете навыки говорения, а ваш английский станет более понятным.

Использование искусственного интеллекта в процессе изучения английского открывает множество новых возможностей для персонализированного обучения, совершенствования навыков и достижения высоких результатов.

Если вы хотите эффективно и регулярно осваивать English, советуем посетить курсы английского языка в Grade Education Centre, где опытные и сертифицированные преподаватели применяют современные методы, подходы и образовательные материалы.