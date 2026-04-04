Как именно Украина может помочь разблокировать Ормузский пролив

Украина готова присоединиться к разблокированию Ормузского пролива и сотрудничать со странами Персидского залива и трансатлантическими партнерами. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, подчеркнув, что боевой опыт Украины может быть полезен для Ближнего Востока. О том, как именно может помочь Украина, говорится в материале Defense Express, пишет УНН.

Подробности

Для Киева этот вопрос имеет и собственный интерес. Блокирование Ормузского пролива толкает мировые цены на нефть вверх, а это напрямую играет на пользу России, которая получает дополнительные доходы от экспорта энергоносителей.

Почему это важно для Украины

Рост цен на нефть вследствие кризиса в Ормузском проливе означает дополнительные прибыли для Москвы. Именно поэтому в Украине эту ситуацию рассматривают не только как ближневосточный кризис, но и как фактор, который может влиять на ход войны России против Украины.

Кроме того, в Киеве прямо проводят параллели между иранскими действиями в Персидском заливе и попытками России блокировать украинский морской экспорт в Черном море.

Какой опыт может предложить Киев

Иран использует не только классические средства угрозы, такие как противокорабельные ракеты или морские мины, но и асимметричные инструменты – морские дроны, скоростные катера, ударные беспилотники. Именно в борьбе с такими угрозами Украина уже имеет практический боевой опыт.

Речь идет о решениях, которые позволяют противодействовать атакам на судоходство, восстанавливать безопасность морских маршрутов и сдерживать противника даже без полного контроля на море.

Что нужно для реального участия

Реальное участие Украины возможно только в координации с США, странами Персидского залива и другими партнерами. Для этого нужны политическое решение, совместное планирование, обмен разведданными и финансирование.

Именно при таких условиях украинский опыт может быть использован не как символическая поддержка, а как практический инструмент для усиления безопасности судоходства в Ормузском проливе.

