Як саме Україна може допомогти розблокувати Ормузьку протоку
Київ • УНН
МЗС заявило про готовність України протидіяти іранським загрозам у Перській затоці. Київ пропонує досвід боротьби з морськими дронами та ракетами.
Україна готова долучитися до розблокування Ормузької протоки та співпрацювати з країнами Перської затоки і трансатлантичними партнерами. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, наголосивши, що бойовий досвід України може бути корисним для Близького Сходу. Про те, як саме може допомогти Україна, йдеться у матеріалі Defense Express, пише УНН.
Деталі
Для Києва це питання має і власний інтерес. Блокування Ормузької протоки штовхає світові ціни на нафту вгору, а це напряму грає на користь Росії, яка отримує додаткові доходи від експорту енергоносіїв.
Чому це важливо для України
Зростання цін на нафту внаслідок кризи в Ормузькій протоці означає додаткові прибутки для Москви. Саме тому в Україні цю ситуацію розглядають не лише як близькосхідну кризу, а і як фактор, який може впливати на хід війни росії проти України.
Крім того, в Києві прямо проводять паралелі між іранськими діями в Перській затоці та спробами росії блокувати український морський експорт у Чорному морі.
Який досвід може запропонувати Київ
Іран використовує не лише класичні засоби загрози, як-от протикорабельні ракети чи морські міни, а й асиметричні інструменти – морські дрони, швидкісні катери, ударні безпілотники. Саме в боротьбі з такими загрозами Україна вже має практичний бойовий досвід.
Йдеться про рішення, які дозволяють протидіяти атакам на судноплавство, відновлювати безпеку морських маршрутів і стримувати противника навіть без повного контролю на морі.
Що потрібно для реальної участі
Реальна участь України можлива лише в координації зі США, країнами Перської затоки та іншими партнерами. Для цього потрібні політичне рішення, спільне планування, обмін розвідданими та фінансування.
Саме за таких умов український досвід може бути використаний не як символічна підтримка, а як практичний інструмент для посилення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.
