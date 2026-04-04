Як саме Україна може допомогти розблокувати Ормузьку протоку

08:00 • 4044 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
07:30 • 12752 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
05:27 • 11296 перегляди
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
05:00 • 18650 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз
3 квітня, 14:25 • 28666 перегляди
В Україні пошкодження озимини сягають 12%, кісточкових культур – до 51%
3 квітня, 11:36 • 56044 перегляди
Вбивство військового ТЦК у Львові - митнику оголосили підозруPhoto
3 квітня, 11:30 • 45658 перегляди
росія випустила по Україні 542 дрони та 37 ракет за одну атаку - знешкоджено 515 безпілотників і 26 ракет
3 квітня, 11:17 • 41616 перегляди
Зеленський прагне чіткіших гарантій безпеки США і анонсував у документ відповіді на запитання, які є
Ексклюзив
3 квітня, 08:16 • 67582 перегляди
Чи скористається путін розколом Заходу - ризик удару по НАТО зростає
Ексклюзив
3 квітня, 07:41 • 60297 перегляди
Як правильно пекти великодню паску - пояснення священника
У Лос-Анджелесі 12-річного школяра затримали після смерті дівчинки, яку вдарили металевою пляшкоюPhoto3 квітня, 23:39 • 12460 перегляди
Трамп просить у Конгресу 152 млн доларів на повернення Алькатраса до роботи як в’язниці3 квітня, 23:58 • 4684 перегляди
Як саме Україна може допомогти розблокувати Ормузьку протокуPhoto4 квітня, 00:16 • 7734 перегляди
Укрзалізниця зупинила частину потягів і евакуює пасажирів через атаку дронів на Київщині04:33 • 12634 перегляди
Україна видала Азербайджану іноземця, який воював на боці росіїPhoto06:58 • 8100 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми07:30 • 12756 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз05:00 • 18651 перегляди
Історія першого дзвінка з мобільного телефону та еволюція гаджетів3 квітня, 13:02 • 38449 перегляди
Оподаткування лізингу: чому БЕБ переслідує авіакомпанії за міжнародні контракти3 квітня, 12:35 • 41387 перегляди
Що посадити у квітні - овочеві культури для раннього врожаюPhoto3 квітня, 10:22 • 48878 перегляди
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Білий дім
Вашингтон
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto07:41 • 3232 перегляди
Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss PussPhoto3 квітня, 09:23 • 31494 перегляди
Суд у США заблокував будівництво бальної зали Трампа1 квітня, 14:47 • 47220 перегляди
Для "Суперґьорл" представили новий трейлер - битва з Кремом з Жовтих пагорбів і Момоа в образі антигерояVideo1 квітня, 14:33 • 43879 перегляди
Бренди не рятують - як виглядати дорого без люксу - секрети відомої стилістики Photo1 квітня, 07:36 • 57425 перегляди
Як саме Україна може допомогти розблокувати Ормузьку протоку

Київ • УНН

 • 7920 перегляди

МЗС заявило про готовність України протидіяти іранським загрозам у Перській затоці. Київ пропонує досвід боротьби з морськими дронами та ракетами.

Україна готова долучитися до розблокування Ормузької протоки та співпрацювати з країнами Перської затоки і трансатлантичними партнерами. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, наголосивши, що бойовий досвід України може бути корисним для Близького Сходу. Про те, як саме може допомогти Україна, йдеться у матеріалі Defense Express, пише УНН.

Деталі

Для Києва це питання має і власний інтерес. Блокування Ормузької протоки штовхає світові ціни на нафту вгору, а це напряму грає на користь Росії, яка отримує додаткові доходи від експорту енергоносіїв.

Чому це важливо для України

Зростання цін на нафту внаслідок кризи в Ормузькій протоці означає додаткові прибутки для Москви. Саме тому в Україні цю ситуацію розглядають не лише як близькосхідну кризу, а і як фактор, який може впливати на хід війни росії проти України.

Крім того, в Києві прямо проводять паралелі між іранськими діями в Перській затоці та спробами росії блокувати український морський експорт у Чорному морі.

Який досвід може запропонувати Київ

Іран використовує не лише класичні засоби загрози, як-от протикорабельні ракети чи морські міни, а й асиметричні інструменти – морські дрони, швидкісні катери, ударні безпілотники. Саме в боротьбі з такими загрозами Україна вже має практичний бойовий досвід.

Йдеться про рішення, які дозволяють протидіяти атакам на судноплавство, відновлювати безпеку морських маршрутів і стримувати противника навіть без повного контролю на морі.

Що потрібно для реальної участі

Реальна участь України можлива лише в координації зі США, країнами Перської затоки та іншими партнерами. Для цього потрібні політичне рішення, спільне планування, обмін розвідданими та фінансування.

Саме за таких умов український досвід може бути використаний не як символічна підтримка, а як практичний інструмент для посилення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

Сибіга заявив, що бойовий досвід України може допомогти відновити судноплавство в Ормузькій протоці02.04.26, 20:20 • 10705 переглядiв

Степан Гафтко

