Как Favbet Foundation Андрея Матюхи усиливает поддержку украинской молодежи через спорт и инклюзию

В рамках своей благотворительной программы Favbet Kids фонд способствует созданию условий, в которых дети могут расти, развиваться и верить в собственные силы — независимо от обстоятельств.

"Наша задача — создавать среду, в которой дети чувствуют, что о них заботятся, что они важны, и что спорт — это право, а не привилегия. Именно через такие инициативы мы формируем поколение, которое будет сильнее любых вызовов", — отмечает Андрей Матюха, основатель Favbet Foundation.

Недавние инициативы, поддержанные фондом: фестиваль инклюзивного настольного тенниса World Table Tennis Day в школе PULSE и соревнования по боксу и дзюдо "Олимпийские надежды" — стали примером того, как спорт может быть мощным инструментом единства, адаптации и мотивации для молодежи со всей Украины.

Инклюзия через спорт: World Table Tennis Day в школе PULSE

В апреле 2025 года школа настольного тенниса PULSE, созданная Федерацией настольного тенниса Мариуполя как социальный проект, провела в Киеве серию мероприятий ко Всемирному дню настольного тенниса при поддержке Favbet Foundation.

Программа мероприятий объединила спортивные активности, творчество и взаимодействие: участники могли попробовать игру за теннисными столами нестандартной формы, разрисовать ракетки, создать мячики из шерсти и собрать мозаику. На локации также работала полевая кухня, организованная военнослужащими Добровольческого батальона ОУН.

Особенный интерес вызвали мастер-классы от чемпиона Украины 2025 года Антона Молочка и заслуженного мастера спорта Украины, основателя школы Вадима Кубова. Завершило мероприятие открытое любительское первенство по настольному теннису.

На следующий день школа приняла участников из 11 областей Украины на Всеукраинских соревнованиях Специальной Олимпиады Украины для людей с интеллектуальными нарушениями.

Инициатива направлена на поддержку инклюзии в спорте, открытие новых возможностей для каждого, независимо от физических или когнитивных особенностей. По версии ITTF Foundation, в 2024 году школа PULSE вошла в ТОП-10 лучших школ настольного тенниса в мире.

"Мы поддерживаем проекты, которые делают спорт доступным для всех — независимо от возраста, возможностей или статуса. Инклюзия через спорт — важный шаг к сильному, объединенному обществу", — говорит Андрей Матюха.

Молодежные соревнования "Олимпийские надежды"

3 мая 2025 года в Киеве на базе КДЮСШ №14 прошли два мероприятия: Открытый чемпионат по дзюдо и Фестиваль бокса "Олимпийские надежды". В соревнованиях приняли участие более 200 юных спортсменов из клубов Киева и Боярки. Favbet Foundation стал партнером боксерского турнира и обеспечил награды для участников.

Соревнования прошли под девизом "Победа — это ещё не всё, всё — это постоянное желание побеждать", объединив 112 дзюдоистов и 102 боксёров из клубов "Гонг", "Козак", "Торос", "Ника", "SpartaBox" и "Боец".

Мероприятие посетили представители спортивного сообщества и местной власти, в частности глава Деснянской РГА Ирина Алексеенко, депутат Киевсовета Юрий Зубко, начальник Управления молодежи и спорта района Кирилл Бойко, директор КДЮСШ №14 Людмила Новохатько и проектная менеджерка Favbet Foundation Ольга Король.

"Сегодня как никогда важно создавать для детей безопасное, мотивирующее пространство, где они могут развиваться физически и эмоционально. Именно спорт воспитывает характер, уважение и выдержку", — подчеркнул Андрей Матюха.

Поддержка этого турнира — часть инициативы "Сильнее вместе", которая реализуется в рамках программы Favbet Kids. Проект охватывает бесплатные спортивные секции по футболу, борьбе, боксу, баскетболу и боевому самбо для детей военнослужащих и ВПО.

Спорт как инструмент перемен

В последние годы Favbet Foundation зарекомендовал себя как системный благотворительный фонд, поддерживающий детский спорт, образование и инклюзию в Украине. В сотрудничестве с тренерами, образовательными учреждениями, общинами и властью фонд создаёт устойчивые возможности для развития — не как временную помощь, а как инвестицию в новое поколение.

Сейчас при поддержке фонда в Киеве работают несколько бесплатных спортивных секций для детей ВПО и военнослужащих — по футболу, баскетболу, боксу, борьбе и другим видам спорта. А в 2025 году совместно с организацией FAST команда Favbet Foundation инициировала крупный проект по обучению спортивного сообщества Украины основам первой помощи.

Углублённые 8-часовые тренинги прошли уже более 200 спортсменов олимпийских сборных. По словам руководителя фонда Андрея Матюхи, до конца года планируется привлечь ещё более 1800 олимпийцев, тренеров и работников спортивной инфраструктуры.