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Як Favbet Foundation Андрія Матюхи посилює підтримку української молоді через спорт та інклюзію

Київ • УНН

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У складні для країни часи інвестиції у майбутнє стають питанням національної стійкості. Саме тому Favbet Foundation продовжує системну підтримку дитячого та молодіжного спорту, інклюзивних ініціатив і освітніх проєктів.

Як Favbet Foundation Андрія Матюхи посилює підтримку української молоді через спорт та інклюзію

У межах своєї благодійної програми Favbet Kids, фонд сприяє створенню умов, де діти можуть зростати, розвиватися та вірити у власні сили — незалежно від обставин.

"Наше завдання — створювати середовище, де діти відчувають, що про них дбають, що вони важливі, і що спорт є правом, а не привілеєм. Саме через такі ініціативи ми формуємо покоління, яке буде сильнішим за будь-які виклики", — зазначає Андрій Матюха, засновник Favbet Foundation.

Нещодавні ініціативи, які підтримав фонд: фестиваль інклюзивного настільного тенісу World Table Tennis Day у школі PULSE та змаганнях з боксу й дзюдо "Олімпійські надії" — стали прикладом того, як спорт може бути потужним інструментом єднання, адаптації й мотивації для молоді з усієї України.

Інклюзія через спорт: World Table Tennis Day у школі PULSE

У квітні 2025 року школа настільного тенісу PULSE, створена Федерацією настільного тенісу Маріуполя як соціальний проєкт, провела у Києві серію заходів до Всесвітнього дня настільного тенісу за підтримки Favbet Foundation.

Програма заходів поєднала спортивні активності, творчість і взаємодію: учасники мали змогу спробувати гру за тенісними столами нестандартної форми, розмалювати ракетки, створити м’ячики з вовни та зібрати мозаїку. На локації працювала також польова кухня, організована військовими Добровольчого батальйону ОУН.

Окреме захоплення викликали майстер-класи від чемпіона України 2025 року Антона Молочка та заслуженого майстра спорту України, засновника школи Вадима Кубова. Завершив захід відкритий аматорський турнір із настільного тенісу.

Наступного дня школа прийняла учасників з 11 областей України на Всеукраїнських змаганнях Спеціальної Олімпіади України для людей з інтелектуальними порушеннями.  Ініціатива спрямована на підтримку інклюзії у спорті, відкриття нових можливостей для кожного, незалежно від фізичних чи когнітивних особливостей. За версією ITTF Foundation, у 2024 році школа PULSE увійшла до ТОП-10 найкращих шкіл настільного тенісу у світі.

"Ми підтримуємо проєкти, які роблять спорт доступним для всіх — незалежно від віку, можливостей чи статусу. Інклюзія через спорт — важливий крок до сильного, об’єднаного суспільства", — каже Андрій Матюха.

Молодіжні змагання "Олімпійські надії"

3 травня 2025 року у Києві на базі КДЮСШ №14 відбулися дві події: Відкритий чемпіонат з дзюдо та Фестиваль боксу "Олімпійські надії". Участь у змаганнях взяли понад 200 юних спортсменів із клубів Києва та Боярки. Favbet Foundation став партнером боксерського турніру та забезпечив нагороди для учасників.

Змагання пройшли під гаслом "Перемога — це ще не все, все — це постійне бажання перемагати", об’єднавши 112 дзюдоїстів і 102 боксерів з клубів "Гонг", "Козак", "Торос", "Ніка", "SpartaBox" та "Боєць".

Захід відвідали представники спортивної спільноти та місцевої влади, зокрема голова Деснянської РДА Ірина Алєксєєнко, депутат Київради Юрій Зубко, начальник Управління молоді та спорту району Кирило Бойко, директорка КДЮСШ №14 Людмила Новохатько та проєктна менеджерка Favbet Foundation Ольга Король.

"Сьогодні як ніколи важливо створювати для дітей безпечний, мотивуючий простір, де вони можуть розвиватися фізично й емоційно. Саме спорт виховує характер, повагу та витримку", — підкреслив Андрій Матюха.

Підтримка цього турніру — частина ініціативи "Сильніші разом", що реалізується у межах програми Favbet Kids. Проєкт охоплює безкоштовні спортивні секції з футболу, боротьби, боксу, баскетболу та бойового самбо для дітей військовослужбовців і ВПО.

Спорт як інструмент змін

Упродовж останніх років Favbet Foundation утвердив себе як системний благодійний фонд, що підтримує дитячий спорт, освіту та інклюзію в Україні. У співпраці з тренерами, освітніми закладами, громадами та владою фонд створює сталі можливості для розвитку — не лише як тимчасову підтримку, а як інвестицію в нове покоління.

Зараз за підтримки фонду в Києві працює декілька безплатних спортивних секцій для дітей ВПО та військовослужбовців — з футболу, баскетболу, боксу, боротьби та інших. А в 2025 році спільно з організацією FAST команда Fasbet Foundation започаткувала великий проєкт з навчання спортивної спільноти України основам першої допомоги. 

Грунтовні 8-годинні тренінги пройшли вже більш як 200 спортсменів олімпійських збірних. За словами керівника фонду Андрія Матюхи до кінця року планується залучити ще більш як 1800 олімпійців, тренерів та працівників спортивної інфраструктури.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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