Кадровые изменения в НПУ могут коснуться заместителей Князева - политолог

“Я думаю, что речь может идти о заместителях руководителя Национальной полиции, может — областного руководства, во многих регионах есть существенные проблемы с управляемостью”, — сказал он.

По мнению Р.Бортника, у С.Князева было достаточно времени, чтобы оценить работу своих подчиненных и принять решение о необходимости в кадровых изменениях.

“Понятно, что прошло определенное время с назначения Князева, он смог оглянуться, проанализировать, и настало время для него и для его кадровых решений, иначе — наступит время для его ответственности. Это — продолжение переформатирования полиции под Князева, и это — подготовка к выборам.

Сегодня им нужно заводить все более лояльные и эффективные кадры, которые будут способны работать во время избирательной кампании”, - добавил политолог.

Напомним, 25 апреля С.Князев анонсировал новые назначения в Нацполиции.

Также напомним, что в НПУ ищут кандидата на должность начальника “нового ГУБОП”. Среди претендентов — Сергей Матвийчук, председатель мариупольской милиции, которого некоторые СМИ связывают с В.Аброськиним.

Заметим, что В.Аброськин — первый заместитель С.Князева — сейчас возглавляет криминальную полицию и ответственный за борьбу с оргпреступностью в Украине. Показатели последней стремительно растут в последние годы, убеждают эксперты, акцентируя внимание на недостатке профессиональных кадров в НПУ.