Кадрові зміни в НПУ можуть торкнутися заступників Князєва - політолог

КИЇВ. 27 квітня. УНН. На цьому тижні голова Національної поліції України Сергій Князєв анонсував планові кадрові ротації в поліції. Він зауважив, що мова йде про “офіцерів вищого ешелону”. Ймовірно, що йдеться про заступників голови НПУ та керівників поліції на містах, припустив політолог Руслан Бортник у коментарі УНН.