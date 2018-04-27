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Кадрові зміни в НПУ можуть торкнутися заступників Князєва - політолог

Київ • УНН

 • 17341 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. На цьому тижні голова Національної поліції України Сергій Князєв анонсував планові кадрові ротації в поліції. Він зауважив, що мова йде про “офіцерів вищого ешелону”. Ймовірно, що йдеться про заступників голови НПУ та керівників поліції на містах, припустив політолог Руслан Бортник у коментарі УНН.

Кадрові зміни в НПУ можуть торкнутися заступників Князєва - політолог

“Я думаю, що мова може йти про заступників керівника Національної поліції, може — обласного керівництва, у багатьох регіонах є суттєві проблеми із керованістю”, — сказав він.

На думку Р.Бортника, С.Князєв мав достатньо часу, аби оцінити роботу своїх підлеглих та прийняти рішення про потребу у кадрових змінах.

“Зрозуміло, що пройшов певний час із призначення Князєва, він зміг оглянутися, проаналізувати, і настав час для нього та для його кадрових рішень, інакше — настане час для його відповідальності. Це — продовження переформатування поліції під Князєва, і це — підготовка до виборів.

Сьогодні їм потрібно заводити все більш лояльні та ефективні кадри, які будуть спроможні працювати під час виборчої компанії”, — додав політолог.

Нагадаємо, 25 квітня С.Князєв анонсував нові призначення в Нацполіції.

Також нагадаємо, що в НПУ шукають кандидата на посаду начальника “нового ГУБОЗу”. Серед претендентів — Сергій Матвійчук, голова маріупольської поліції, якого деякі ЗМІ пов’язують із В.Аброськіним.

Зауважимо, що В.Аброськін — перший заступник С.Князєва — нині очолює кримінальну поліцію та відповідальний за боротьбу з оргзлочинністю в Україні. Показники останньої стрімко зростають протягом останніх років, переконують експерти, наголошуючи на нестачі професійних кадрів в НПУ.

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