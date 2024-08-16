Кадровая конкуренция, высокие зарплаты и дефицит работников - как во время войны работает компания-производитель спецтехники из Броваров

В Украине многие предприятия хоть и были вынуждены прекратить работу в первые месяцы войны, сумели не только возобновить производство, но и повысили зарплаты своим работникам. Это особенно важно для небольших городов, где в таких непростых условиях каждое рабочее место на вес золота, а работающие предприятия - это поступления в бюджет громады. В частности, в Броварах продолжает успешно работать компания "ТДС Укрспецтехника", которая специализируется на производстве специальной грузовой техники, пишет УНН.

"ТДС Укрспецтехника" уже более 20 лет является одним из ведущих промышленных предприятий Броваров. Оно производит более 650 наименований спецтехники, среди которой мини- и фронтальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики, автогрейдеры, разнообразное навесное оборудование и тому подобное. Над производством техники работает собственное конструкторское бюро.

Компания имеет представительства во Львовской, Хмельницкой, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях, а также несколько специальных сервисных пунктов по Украине, работает на рынках Польши и Молдовы.

Так было до полномасштабного вторжения, и все это постепенно восстанавливается сейчас.

Как и значительное количество украинских предприятий, "ТДС Укрспецтехника" тоже была вынуждена прекратить свою работу после полномасштабного российского вторжения. Особенно, учитывая еще и то, что российские войска рвались в Бровары.

"У нас тогда было, в принципе, как и у всех - когда враг, условно, у ворот, то о каком производстве можно думать. Никто тогда не понимал, как будет дальше. Наши работники, как и многие другие люди, выезжали из города.

Первый месяц мы вообще не работали. Когда ситуация стабилизировалась, мы понемногу начали возобновлять работу, люди постепенно возвращались на производство.

Но возобновить работы - это только половина дела. Наша продукция ориентирована на конкретного потребителя: это, в основном, строительные, аграрные компании, а они тогда тоже свернули свою деятельность. Продажи у нас полностью прекратились, и тот период мы пережили очень тяжело. Только когда наши клиенты возобновили свою хозяйственную деятельность, тогда и нам удалось стабилизировать ситуацию", - вспоминает руководитель компании Николай Дедов.

Для такого рода производств нужны высококвалифицированные специалисты, которых за один день не обучишь. Поэтому весомым достижением предприятия на сегодня мужчина считает, что удалось сохранить коллектив и избежать сокращения персонала.

"У нас сейчас на производстве работают 150 человек. Сокращений не было. На рынке труда в нашей сфере достаточно жесткая конкуренция, поэтому, чтобы наши работники не ушли к конкурентам, мы подняли им зарплаты. Что касается производства, то на уровень февраля 2022 года мы, конечно, еще не вышли - на то есть объективные причины: не все наши клиенты сейчас нуждаются в нашей технике. Но положительные сдвиги все равно есть. За январь-март этого года чистый доход компании от реализации продукции вырос более чем в два раза по сравнению с первыми тремя месяцами 2023 года", - добавляет руководитель "ТДС Укрспецтехника".

Глава компании убежден, что в условиях, когда из-за войны бизнес вынужден выживать, государство как можно меньше должно вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятий. В то же время отмечает, что власти Броваров постоянно держат руку на пульсе промышленной жизни города, интересуются проблемами предприятий и помогают искать пути их решения.

"Взаимодействие с городским советом у нас замечательное. До полномасштабного вторжения городской голова Игорь Сапожко раз в месяц собирал руководителей предприятий города, интересовался, какие есть проблемные вопросы, есть ли, возможно, недоразумения с чиновниками. Мы все обсуждали и находили взаимопонимание. Сейчас такие встречи проводятся немного реже. В тех непростых условиях, в которых мы живем, это нормально. Но мы постоянно чувствуем поддержку городских властей", - отмечает Николай Дедов.

Дополнительно

На начало 2024 года с момента полномасштабного российского вторжения в Украину были повреждены или разрушены активы более 400 украинских крупных и средних предприятий. Общие прямые убытки оцениваются в более чем 13 миллиардов долларов.

Как отмечают эксперты, это лишь ориентировочные данные, а реальные цифры количества разрушенных промышленных объектов и сумм убытков существенно больше.

Многие компании, которые потеряли свои активы, так и не смогли оправиться и были вынуждены прекратить свою деятельность.

Учитывая это, городской голова Броваров Игорь Сапожко отмечает, что для города было и остается приоритетом сохранение и нормальная работа бизнеса.

"Для нас было и остается, чтобы бизнес в городе работал, чтобы предприятия производили свою продукцию, чтобы создавались новые рабочие места. Мы постоянно контактируем с руководителями и владельцами предприятий, обсуждаем все проблемные вопросы, совместно ищем пути решения", - рассказал городской голова Броваров Игорь Сапожко в комментарии УНН.

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