Адаптировались к новым реалиям, восстановили бесперебойное производство: как в Броварах работает предприятие, которое является одним из первых созданных во времена Независимости (видео)

Полномасштабная российская агрессия стала серьезным испытанием для украинского бизнеса. Многие производственные мощности были уничтожены в результате вражеских ударов, многие предприятия были вынуждены осуществить релокацию с временно оккупированных территорий и зон ведения боевых действий. Предприятиям на относительно спокойных территориях пришлось адаптироваться к новым реалиям работы. Что они и сделали, не в последнюю очередь и благодаря взаимодействию с местными властями. К таким, в частности, относится Немецко-украинская научно-производственная фирма "Брофарма". Как эта компания пережила первые месяцы войны, благодаря чему удалось восстановить бесперебойное производство - узнавали журналисты УНН.

Детали

Предприятие "Бровафарма" было создано в 1992 году, поэтому его можно смело называть одним из первопроходцев отечественной промышленности созданной именно во времена Независимости нашего государства. Компания является одним из крупнейших в Украине производителей ветеринарных препаратов - производит более 160-ти наименований продукции

Именно этом предприятии действует уникальная для Украины автоматизированная линия розлива препаратов в ПВК-ампулы.

Весь цикл производства удалось сохранить даже несмотря на то, что в феврале в окрестностях Броваров стояли российские оккупанты.

"Буквально в трех-пяти километрах от нас велись активные боевые действия. Конечно сначала, как у всех был у людей, определенный такой шок. Многие разъехались, многие растерялись. Впоследствии мы адаптировались. Обеспечили бесперебойную работу", - рассказывает руководитель предприятия Андрей Сидельников.

Компании удалось сохранить и свои экспортные мощности - "Бровафарма" поставляет свою продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья: Грузию, Молдову, Узбекистан, Кувейт, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Стабильная работа предприятия - это рабочие места, регулярная уплата налогов в государственный, и что самое главное, местный бюджет. Как отмечает Андрей Сидельников городской голова Броваров Игорь Сапожко постоянно интересуется ситуацией на предприятии. Зато, компания понимает свою ответственность перед обществом.

У нас периодически городской голова собирает руководителей крупнейших предприятий, крупнейших налогоплательщиков в местный бюджет для того, чтобы обсуждать определенные вопросы, которые возникают у того или иного предприятия. Вполне осознает роль бизнеса. Бизнесу комфортно работать - бизнес соответственно пытается развиваться и увеличивать какую-то деловую активность на территории общины. Община получает налоги в местный бюджет от фонда заработной платы - отметил руководитель "Бровафарма".

Дополнительно

В штате предприятия "Бровафарма" работают доктора и кандидаты наук, налажено постоянное сотрудничество с ведущими научно-исследовательскими и учебными заведениями Украины и других стран, издаются учебники и учебно-практические пособия, защищено около 70 диссертаций, опубликовано более 700 научных работ, зарегистрировано 52 патента.

Компания регулярно участвует в международных выставках и имеет многочисленные награды за качество продукции, в частности награды "Золотая фортуна", "Высшая проба", дипломы "Символ профессионализма", "Лучший отечественный товар".

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