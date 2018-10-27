Кадыров прокомментировал возможность проведения боя между между Нурмагомедовым и Мейвезером в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Председатель Чечни Рамзан Кадыров считает, что провести в России поединок между обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американским боксером Флойдом Мейвезером невозможно из-за больших финансовых затрат. Об этом он рассказал журналистам, передает УНН со ссылкой на агентство ТАСС.
Нурмагомедов ранее заявил, что был бы не против провести поединок с Мэйуэзером. Американец также ответил согласием. Ранее Федерация бокса России предложила провести поединок в 2019 году на московском стадионе “Лужники”.
“На самом деле не только в Грозном, но и в России, по моим подсчетам и пониманию, провести невозможно. Мэйуэзер — самый дорогой спортсмен, легенда истории, института бокса. И Хабиб тоже один из лучших бойцов в своем направлении. Для приезда Мэйуэзера в Россию и проведения боя нужно минимум 200-250 млн долларов, такие деньги у нас еще не выплачиваются”, — сказал Кадыров.
Вместе с тем, он уточнил, что если организаторы выберут Грозный, то власти республики предоставят возможность для проведения поединка. Однако, по его словам, это чистый пиар. “Я не думаю, что Хабиб с ним будет боксировать. Хабиб не проиграл еще ни разу, зачем ему этот проигрыш, в моем понимании это реклама”, — уточнил он.
Как сообщал УНН, Нурмагомедов отказался проводить бой с Мейвезером в Лас-Вегасе.