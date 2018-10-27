Кадиров прокоментував можливість проведення бою між між Нурмагомедовим і Мейвезером в РФ

Нурмагомедов раніше заявив, що був би не проти провести поєдинок з Мейвезером. Американець також відповів згодою. Раніше Федерація боксу Росії запропонувала провести поєдинок в 2019 році на московському стадіоні “Лужники”.

“Насправді не тільки в Грозному, але і в Росії, за моїми підрахунками і розумінням, провести неможливо. Мейвезер — найдорожчий спортсмен, легенда історії, інституту боксу. І Хабіб теж один з кращих бійців в своєму напрямку. Для приїзду Мейвезера в Росію і проведення бою потрібно мінімум 200-250 млн доларів, такі гроші у нас ще не виплачуються”, — сказав Кадиров.

Разом з тим, він уточнив, що якщо організатори оберуть Грозний, то влада республіки надасть можливість для проведення поєдинку. Однак, за його словами, це чистий піар. “Я не думаю, що Хабіб з ним буде боксувати. Хабіб не програв ще жодного разу, навіщо йому цей програш, в моєму розумінні це реклама”, — уточнив він.

Як повідомляв УНН, Нурмагомедов відмовився проводити бій з Мейвезером в Лас-Вегасі.