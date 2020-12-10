Качура рассказал, какие нарушения НСТУ будет расследовать Нацполиция

По словам Качуры, речь идет о нецелевом использовании средств.

"Вскоре мы опубликуем информацию, где подробно будет расписано обо всех нарушениях. А пока сообщу небольшой инсайд. Есть вопросы использования помещений НСТУ. Простейший пример: в НСТУ есть 5 квартир, из которых - четырьмя пользуются посторонние лица. То есть, те, кто не имеет отношения к "Суспильному телевидению". Одной квартирой никто не пользуется. Это простой образец неэффективной деятельности Аласании. Также было неэффективное использование средств при увольнении сотрудников. Им предложили уволиться с выплатой компенсации в два или три месячных оклада. Здесь тоже государство потеряло. Были еще случаи завышения уставного капитала. Есть случай с отчужденным общежитием, земля под которым находится на балансе НСТУ. То есть, НСТУ платит 1,5 миллиона гривен за аренду земли, а помещения на ней находятся в частной собственности. Таких случаев много", - отметил нардеп.

Напомним, сегодня Национальная полиция Украина открыла уголовное производство в отношении неэффективного использования средств Национальной супильной телерадиокомпанией Украины.



Отметим, что недавно нардеп Александр Качура выступал с критикой финансирования "Общественного телевидения" в размере 2,2 млрд гривен в проекте бюджета на 2021 год.