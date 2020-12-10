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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 66273 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 88237 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 15:41 • 113574 просмотра

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3 марта, 11:09 • 148813 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197775 просмотра

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Качура рассказал, какие нарушения НСТУ будет расследовать Нацполиция

Качура рассказал, какие нарушения НСТУ будет расследовать Нацполиция

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. В открытом уголовном производстве по НСТУ Национальная полиция будет расследовать законность использования 5 квартир, завышение уставного капитала и нецелевую выплату средств при увольнении сотрудников. Об этом УНН рассказал народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Качура.

По словам Качуры, речь идет о нецелевом использовании средств.

"Вскоре мы опубликуем информацию, где подробно будет расписано обо всех нарушениях. А пока сообщу небольшой инсайд. Есть вопросы использования помещений НСТУ. Простейший пример: в НСТУ есть 5 квартир, из которых - четырьмя пользуются посторонние лица. То есть, те, кто не имеет отношения к "Суспильному телевидению". Одной квартирой никто не пользуется. Это простой образец неэффективной деятельности Аласании. Также было неэффективное использование средств при увольнении сотрудников. Им предложили уволиться с выплатой компенсации в два или три месячных оклада. Здесь тоже государство потеряло. Были еще случаи завышения уставного капитала. Есть случай с отчужденным общежитием, земля под которым находится на балансе НСТУ. То есть, НСТУ платит 1,5 миллиона гривен за аренду земли, а помещения на ней находятся в частной собственности. Таких случаев много", - отметил нардеп.

Напомним, сегодня Национальная полиция Украина открыла уголовное производство в отношении неэффективного использования средств Национальной супильной телерадиокомпанией Украины.

Отметим, что недавно нардеп Александр Качура выступал с критикой финансирования "Общественного телевидения" в размере 2,2 млрд гривен в проекте бюджета на 2021 год.

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