Качура розповів, які порушення НСТУ розслідуватиме Нацполіція

За словами Качури, мова йде про нецільове використання коштів.

"Незабаром ми опублікуємо інформацію, де детально буде розписано про всі порушення. А поки повідомлю невеличкий інсайд. Є питання щодо використання приміщень НСТУ. Найпростіший приклад: у НСТУ є 5 квартир, з яких — чотирма користуються сторонні особи. Тобто, ті, хто немає відношення до “Суспільного телебачення”. Однією квартирою ніхто не користується. Це простий зразок неефективної діяльності Аласанії. Також було неефективне використання коштів при звільненні співробітників. Їм запропонували звільнитися з виплатою компенсації у два або три місячних оклади. Тут теж держава втратила. Були ще випадки завищення статутного капіталу. Є випадок з відчуженим гуртожитком, земля під яким знаходиться на балансі НСТУ. Тобто, НСТУ платить 1,5 мільйона гривень за оренду землі, а приміщення на ній знаходяться в приватній власності. Таких випадків багато”, - зазначив нардеп.

Нагадаємо, сьогодні Національна поліція України відкрила кримінальне провадження стосовно неефективного використання коштів Національною суспільною телерадіокомпанією України.



Зазначимо, що нещодавно нардеп Олександр Качура виступав з критикою фінансування “Суспільного телебачення” в розмірі 2,2 млрд гривень у проекті Бюджету на 2021 рік.