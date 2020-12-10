У "Слузі народу" заявили, що поліція відкрила провадження стосовно коштів НСТУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Національна поліція України відкрила кримінальне провадження стосовно неефективного використання коштів Національною суспільною телерадіокомпанією України. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Олександр Качура, інформує УНН.
“За результатами мого звернення було порушено кримінальну справу щодо, на мій погляд, неефективного використання коштів платників податків керівництвом НСТУ і персонально Аласанією(голова правління НСТУ Зураб Аласанія — ред.). Очікую об'єктивного розслідування і будемо тримати це на контролі”, - повідомив політик.
Зазначимо, також нещодавно він виступав з критикою фінансування “Суспільного телебачення” в розмірі 2,2 млрд гривень у проекті Бюджету на 2021 рік.
Нагадаємо, 7 грудня народний депутат України Олександр Качура повідомив про звернення до Рахункової палати щодо необхідності перевірки використання коштів Державним агентством України з питань кіно в період з 2017 до 2020 року.
Додамо, що у 2020 році бюджет Державного агентства України з питань кіно на кіновиробництво становить 450 млн грн.