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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 73545 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 96879 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115547 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150642 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198867 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194955 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 282347 просмотра

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В "Слуге народа" заявили, что полиция открыла производство в отношении средств НСТУ

В "Слуге народа" заявили, что полиция открыла производство в отношении средств НСТУ

Киев  •  УНН

 • 13556 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Национальная полиция Украина открыла уголовное производство в отношении неэффективного использования средств Национальной суспильной телерадиокомпанией Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Александр Качура, информирует УНН.

"По результатам моего обращения было возбуждено уголовное дело в отношении, на мой взгляд, неэффективного использования средств налогоплательщиков руководством НСТУ и персонально Аласанией (председатель правления НСТУ Зураб Аласания - ред.). Ожидаю объективного расследования и будем держать это на контроле", - сообщил политик.

Отметим, также недавно он выступал с критикой финансирования "Суспильного телевидения" в размере 2,2 млрд гривен в проекте бюджета на 2021 год.

Напомним, 7 декабря народный депутат Украины Александр Качура сообщил об обращении в Счетную палату о необходимости проверки использования средств Государственным агентством Украины по вопросам кино в период с 2017 до 2020 года.

Добавим, что в 2020 году бюджет Государственного агентства Украины по вопросам кино на кинопроизводство составляет 450 млн грн.

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