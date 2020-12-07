Серіал “Розпил”: у Раді закликають провести аудит Держкіно
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Народний депутат України Олександр Качура направив до Рахункової палати звернення про необхідність перевірки використання коштів Державним агентством України з питань кіно в період з 2017 до 2020 року. Про це політик заявив у своєму Telegram-каналі, інформує УНН.
“Мною було направлено звернення про необхідність проведення державного фінансового аудиту використання Держкіно коштів з бюджетів всіх рівнів з 2017 по 2020 рік. Аудит буде проведений у 2021 році. Думаю ми побачимо серіал під назвою “Розпил”, - заявив нардеп.
Зазначимо, також нещодавно нардеп Олександр Качура виступав з критикою фінансування “Суспільного телебачення” в розмірі 2,2 млрд гривень у проекті Бюджету на 2021 рік.
Додамо, що влітку Верховна Рада України на позачерговій сесії ухвалила в цілому законопроект №3060 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки та підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- та кіновиробництва.
Зазначимо, що у 2020 році бюджет Державного агентства України з питань кіно на кіновиробництво становить 450 млн грн.