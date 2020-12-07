Сериал "Распил": в Раде призывают провести аудит Госкино

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Народный депутат Украины Александр Качура направил в Счетную палату обращение о необходимости проверки использования средств Государственным агентством Украины по вопросам кино в период с 2017 до 2020 года. Об этом политик заявил в своем Telegram-канале, сообщает УНН.

"Мною было направлено обращение о необходимости проведения государственного финансового аудита использования Госкино средств из бюджетов всех уровней с 2017 по 2020 год. Аудит будет проведен в 2021 году. Думаю мы увидим сериал под названием "Распил", - заявил нардеп.

Отметим, также недавно нардеп Александр Качура выступал с критикой финансирования "Общественного телевидения" в размере 2,2 млрд гривен в проекте бюджета на 2021 год.

Добавим, что летом Верховная Рада Украины на внеочередной сессии принял в целом законопроект №3060 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства.

Отметим, что в 2020 году бюджет Государственного агентства Украины по вопросам кино на кинопроизводство составляет 450 млн грн.

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