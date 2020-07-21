Рада ухвалила законопроект щодо підтримки галузі відео- та кіновиробництва
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Верховна Рада України на позачерговій сесії ухвалила в цілому законопроект №3060 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки та підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- та кіновиробництва. Відповідне рішення підтримали 229 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Основною метою законопроекту є вдосконалити умови надання послуг із виробництва кіно- та відео-матеріалів на замовлення нерезидентів, привести їх у відповідність з практикою європейських країн та підвищити конкурентоздатність виробництва таких послуг в Україні.
Здешевлення вищезазначених послуг для іноземних компаній має на меті розвиток галузі виробництва кіно- та відео-матеріалів в Україні, а також розвиток та зростання національної економіки за рахунок зростання суміжних з кіновиробництвом галузей: готельного та ресторанного бізнесу, транспортних, фінансових, юридичних послуг, супутніх послуг інших галузей креативної індустрії, а також розвитку туризму.
Законопроект пропонує звільнити від оподаткування ПДВ в Україні експорт послуг з виробництва та компонування відео-фільмів, кіно-фільмів, анімаційних фільмів, телевізійних програм, рекламних роликів, фото-рекламних матеріалів, комп’ютерної графіки.
Нагадаємо, у Мінкульті сподіваються, що незабаром буде стратегія і концепція спільної роботи Держкіно та Міністерства щодо розвитку державного кіно, зокрема, серіалів.