Рада приняла законопроект по поддержке отрасли видео- и кинопроизводства

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 89487 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 106990 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 111860 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 141808 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113513 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 136137 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103051 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102689 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104948 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102226 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Рада приняла законопроект по поддержке отрасли видео- и кинопроизводства

Рада приняла законопроект по поддержке отрасли видео- и кинопроизводства

Киев  •  УНН

 • 12781 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередной сессии приняла в целом законопроект №3060 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства. Соответствующее решение поддержали 229 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Основной целью законопроекта является усовершенствовать условия предоставления услуг по производству кино- и видео-материалов по заказу нерезидентов, привести их в соответствие с практикой европейских стран и повысить конкурентоспособность производства таких услуг в Украине.

Удешевление вышеупомянутых услуг для иностранных компаний имеет цель развития отрасли производства кино- и видео-материалов в Украине, а также развитие и рост национальной экономики за счет роста смежных с кинопроизводством отраслей: гостиничного и ресторанного бизнеса, транспортных, финансовых, юридических услуг, сопутствующих услуг других отраслей креативной индустрии, а также развития туризма.

Законопроект предлагает освободить от налогообложения НДС в Украине экспорт услуг по производству и компоновке видео-фильмов, кино-фильмов, анимационных фильмов, телевизионных программ, рекламных роликов, фото-рекламных материалов, компьютерной графики.

Напомним, в Минкульте надеются, что вскоре будет стратегия и концепция совместной работы Госкино и Министерства по развитию государственного кино, в частности, сериалов.

Украинские Национальные Новости

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