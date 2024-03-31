Качество воздуха существенно ухудшится в ближайшие дни

Из-за пыли, прибывающей из Сахары, качество воздуха в Украине ухудшится, об этом сообщила Метеорологическая станция Борисполь, пишет УНН.

Украину окутает пыль из пустыни Сахара.

Сегодня его влияние ощущают жители Прикарпатья, но 1 апреля оно распространится по всей стране.

Небо станет значительно темнее, однако температура останется чрезвычайно высокой, до +25 градусов.

Напомним,

В Украине ожидается теплая погода с температурой до +22°C, за исключением кратковременного похолодания 3-4 апреля.