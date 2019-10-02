Кабмин сделал очередной шаг к началу работы новой таможни
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Правительство одобрило образование территориальных органов новой таможенной службы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"С целью обеспечения надлежащей работы Государственной таможенной службы Кабинет министров принял постановление об образовании территориальных органов Гостаможслужбы", - сообщили в ведомстве.
Постановлением предусмотрено создать таможни Гостаможслужбы и реорганизовать таможни Государственной фискальной службы (ГФС) путем их присоединения к новосозданным таможням Гостаможслужбы.
Принятие постановления, как отмечается, позволит продолжить меры по созданию Гостаможслужбы и обеспечит выполнение поставленной правительством задачи для ее полноценного запуска.
В результате образования новых таможен Гостаможслужбы, ожидается, что все существующие таможенные посты, в которых осуществляется таможенное оформление, и пункты пропуска через государственную границу продолжат свое функционирование в местах их сегодняшнего расположения.
После регистрации территориальных органов и перевода работников, для начала работы новой Гостаможслужбы останется сделать лишь один шаг - правительство должно принять распоряжение о возложении обязанностей от ГФС на Гостаможслужбу.
Напомним, глава таможенной службы Нефедов заявлял, что в службе завершат IT-аудит до конца года.