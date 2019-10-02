Кабмін зробив черговий крок до початку роботи нової митниці
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Уряд схвалив утворення територіальних органів нової митної служби. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінфіну.
"З метою забезпечення належної роботи Державної митної служби Кабінет міністрів схвалив постанову про утворення територіальних органів Держмитслужби", - повідомили у відомстві.
Постановою передбачено утворити митниці Держмитслужби та реорганізувати митниці Державної фіскальної служби (ДФС) шляхом їх приєднання до новоутворених митниць Держмитслужби.
Ухвалення постанови, як зазначається, дозволить продовжити заходи з утворення Держмитслужби та забезпечить виконання поставленого урядом завдання для її повноцінного запуску.
В результаті утворення нових митниць Держмитслужби, очікується, що всі існуючі митні пости, в яких здійснюється митне оформлення, та пункти пропуску через державний кордон продовжать своє функціонування в місцях їх сьогоднішнього розташування.
Після реєстрації територіальних органів та переведення працівників, для початку роботи нової Держмитслужби залишиться зробити лише один крок – уряд має прийняти розпорядження про покладання обов’язків від ДФС на Держмитслужбу.
Нагадаємо, голова митної служби Нефьодов заявляв, що у службі завершать IT-аудит до кінця року.