Кабмин снял фактический запрет на экспорт минудобрений и ржи

Цитата

“Внесены изменения в постановление КМУ от 29.12.2021 № 1424 "Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квот на 2022 год" с целью отмены фактического запрета экспорта минеральных удобрений и ржи из Украины”, – говорится в сообщении.

Детали

В частности, в приложении 1 к постановлению "Объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию" исключили такие товарные позиции: "Рожь", "Удобрения минеральные или химические, азотные", "Удобрения минеральные или химические, фосфорные", "Удобрения минеральные или химические, калийные", "Удобрения минеральные или химические с содержанием двух или трех питательных элементов: азота, фосфора и калия; другие удобрения; товары этой группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках массой брутто не более 10 кг".

Указанные позиции внесли в приложение 5 "Перечень товаров, экспорт которых подлежит лицензированию".

Дополнение

Администрация морских портов Украины формирует первый караван для выхода из украинских портов в связи с подписанием в Стамбуле инициативы по экспорту зерна.