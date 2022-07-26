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Кабмін зняв фактичну заборону на експорт міндобрив і жита

Кабмін зняв фактичну заборону на експорт міндобрив і жита

Київ • УНН

 • 157831 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Кабінет міністрів України зняв фактичну заборону на експорт мінеральних добрив і жита. Про це у своєму Telegram повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише УНН.

Цитата

“Внесено зміни до постанови КМУ від 29.12.2021 № 1424 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік" з метою скасування фактичної заборони експорту мінеральних добрив та жита з України”, – ідеться у повідоменні.

Деталі

Зокрема, у додатку 1 до постанови "Обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню" виключили такі товарні позиції: "Жито", "Добрива мінеральні або хімічні, азотні", "Добрива мінеральні або хімічні, фосфорні", "Добрива мінеральні або хімічні, калійні", "Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг".

Зазначені позиції внесли до додатку 5 "Перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню".

Доповнення

Адміністрація морських портів України формує перший караван для виходу з українських портів у зв'язку з підписанням в Стамбулі ініціативи з експорту зерна.

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