Кабмін зняв фактичну заборону на експорт міндобрив і жита

Цитата

“Внесено зміни до постанови КМУ від 29.12.2021 № 1424 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік" з метою скасування фактичної заборони експорту мінеральних добрив та жита з України”, – ідеться у повідоменні.

Деталі

Зокрема, у додатку 1 до постанови "Обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню" виключили такі товарні позиції: "Жито", "Добрива мінеральні або хімічні, азотні", "Добрива мінеральні або хімічні, фосфорні", "Добрива мінеральні або хімічні, калійні", "Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг".

Зазначені позиції внесли до додатку 5 "Перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню".

Доповнення

Адміністрація морських портів України формує перший караван для виходу з українських портів у зв'язку з підписанням в Стамбулі ініціативи з експорту зерна.