Кабмин изменил порядок формирования оборонного заказа

В частности, правительство одобрило проект постановления КМУ "О внесении изменений в Порядок планирования, формирования, размещения и корректировки государственного оборонного заказа, а также осуществление контроля за его исполнением".

Напомним, Президент ввел в действие решение СНБО о показателях оборонного заказа на три года. После этого, в феврале, Кабмин принял государственный оборонный заказ на 2018-2020 годы.

В прошлом году ВСУ получили более 2,5 тыс. единиц вооружения и техники.