Кабмин изменил порядок формирования оборонного заказа
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Кабинет министров Украины изменил порядок планирования, формирования, размещения и корректировки государственного оборонного заказа. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
В частности, правительство одобрило проект постановления КМУ "О внесении изменений в Порядок планирования, формирования, размещения и корректировки государственного оборонного заказа, а также осуществление контроля за его исполнением".
Напомним, Президент ввел в действие решение СНБО о показателях оборонного заказа на три года. После этого, в феврале, Кабмин принял государственный оборонный заказ на 2018-2020 годы.
В прошлом году ВСУ получили более 2,5 тыс. единиц вооружения и техники.