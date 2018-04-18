Кабмін змінив порядок формування оборонного замовлення
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Кабінет міністрів України змінив порядок планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Зокрема, уряд схвалив проект постанови КМУ "Про внесення змін до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням".
Нагадаємо, Президент увів у дію рішення РНБО про показники оборонного замовлення на три роки. Згодом, у лютому Кабмін ухвалив державне оборонне замовлення на 2018-2020 роки.
Минулого року ЗСУ отримали більше 2,5 тис. одиниць озброєння і техніки.