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Кабмін ухвалив державне оборонне замовлення на 2018-2020 роки

Кабмін ухвалив державне оборонне замовлення на 2018-2020 роки

Київ • УНН

 • 9267 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Кабінет міністрів України у середу ухвалив основні показники державного оборонного замовлення України на 2018-2020 роки, передає УНН з посиланням на прес-службу МЕРТ.

“Планувати державне оборонне замовлення на три роки ми почали у 2017 році, і ця система вже довела свою ефективність як для державних замовників, так і для підприємств-виконавців ДОЗ”, - прокоментував рішення уряду заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Юрій Бровченко.

Ухвалене урядом державне оборонне замовлення, як зазначається, базується на основних напрямах бюджетної політики на 2018-2020 роки. В середньостроковій перспективі основні зусилля держави будуть спрямовані на забезпечення української армії сучасними зразками озброєння та військової техніки. У 2018 році фінансування державного оборонного замовлення здійснюватиметься в істотно більших обсягах, додали у відомстві.

Попередньо проект державного оборонного замовлення на 2018-2020 роки був розглянутий та схвалений РНБО.

Нагадаємо, Президент увів у дію рішення РНБО про показники оборонного замовлення на три роки.

 

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