Кабмин принял государственный оборонный заказ на 2018-2020 годы

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 75013 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 89465 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 92102 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110257 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101318 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104972 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111949 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117136 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122927 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134500 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Кабмин принял государственный оборонный заказ на 2018-2020 годы

Кабмин принял государственный оборонный заказ на 2018-2020 годы

Киев  •  УНН

 • 9267 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Кабинет министров Украины в среду принял основные показатели государственного оборонного заказа Украины на 2018-2020 годы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МЭРТ.

"Планировать государственный оборонный заказ на три года мы начали в 2017 году, и эта система уже доказала свою эффективность как для государственных заказчиков, так и для предприятий-исполнителей ГОЗ", - прокомментировал решение правительства заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко.

Принятый правительством государственный оборонный заказ, как отмечается, базируется на основных направлениях бюджетной политики на 2018-2020 годы. В среднесрочной перспективе основные усилия государства будут направлены на обеспечение украинской армии современными образцами вооружения и военной техники. В 2018 году финансирование государственного оборонного заказа будет осуществляться в существенно больших объемах, добавили в ведомстве.

Предварительно проект государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы был рассмотрен и одобрен СНБО.

Напомним, Президент ввел в действие решение СНБО о показателях оборонного заказа на три года.

 

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