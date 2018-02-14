Кабмин принял государственный оборонный заказ на 2018-2020 годы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Кабинет министров Украины в среду принял основные показатели государственного оборонного заказа Украины на 2018-2020 годы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МЭРТ.
"Планировать государственный оборонный заказ на три года мы начали в 2017 году, и эта система уже доказала свою эффективность как для государственных заказчиков, так и для предприятий-исполнителей ГОЗ", - прокомментировал решение правительства заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко.
Принятый правительством государственный оборонный заказ, как отмечается, базируется на основных направлениях бюджетной политики на 2018-2020 годы. В среднесрочной перспективе основные усилия государства будут направлены на обеспечение украинской армии современными образцами вооружения и военной техники. В 2018 году финансирование государственного оборонного заказа будет осуществляться в существенно больших объемах, добавили в ведомстве.
Предварительно проект государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы был рассмотрен и одобрен СНБО.
Напомним, Президент ввел в действие решение СНБО о показателях оборонного заказа на три года.