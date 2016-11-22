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Кабмин увеличил минимальные цены на водку на 27% - постановление

Киев • УНН

 • 28682 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Кабинет министров Украины обнародовал постановление от 9 ноября 2016 года №828 об увеличении минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки, передает УНН.

Кабмин увеличил минимальные цены на водку на 27% - постановление

Как говорится в постановлении, размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен в зависимости от кода изделий повышен на водку и ликеро-водочные изделия на 27,1-27,86%, а именно до 225 и 348,9 грн за литр 100-процентного спирта соответственно.

Оптово-отпускная и розничная цена виски, рома и джина - на 37-63% - до 570 и 750 грн за литр 100-процентного спирта соответственно. Коньяк (бренди) - на 24-27% - до 336,22-384,29 грн (три-пять звезд) и 524,5-599,5 грн (три-пять звезд).

Розничная цена на вино емкостью 0,7 литра в стеклянной бутылке увеличена до 69,9 грн.

В объяснении к постановлению отмечается, что увеличение цены связано с тем, что введенный в сентябре 2015 года размер минимальных цен не соответствовал реальным затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков, поскольку увеличились ставки акцизного налога, в частности, на водку, ликеро-водочные изделия и коньяк - на 50%, а на вино с добавлением спирта, игристое и вермуты - на 100%; повысилась цена на спирт (в апреле текущего года цена за один декалитр спирта выросла с 240 до 285 гривен, или на 18,7%); произошел рост других составляющих цен.

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