Кабмін збільшив мінімальні ціни на горілку на 27% - постанова

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 11406 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 105114 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 112108 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 112419 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 113790 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 120324 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 178846 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76010 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163413 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 113750 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
6м/с
25%
Популярнi новини

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 26017 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 24844 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 33706 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 25476 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 15252 перегляди
Публікації

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 16571 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 26854 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 105126 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 178852 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 194072 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 6508 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 104411 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 106312 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 50314 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 53273 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Кабмін збільшив мінімальні ціни на горілку на 27% - постанова

Київ • УНН

 • 28682 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Кабінет міністрів України оприлюднив постанову від 9 листопада 2016 року №828 про збільшення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкогольні напої, передає УНН.

Кабмін збільшив мінімальні ціни на горілку на 27% - постанова

Як ідеться у постанові, розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін залежно від коду виробів підвищено на горілку та лікеро-горілчані вироби на 27,1-27,86%, а саме до 225 та 348,9 грн за літр 100-відстоткового спирту відповідно.

Оптово-відпускна та роздрібна вартість віскі, рому та джину - на 37-63% - до 570 та 750 грн за літр 100-відстоткового спирту відповідно. Коньяк (бренді) - на 24-27% - до 336,22-384,29 грн (три-п’ять зірок) та 524,5-599,5 грн (три-п’ять зірок).

Роздрібна ціна на вино місткістю 0,7 літра у скляній пляшці збільшено до 69,9 грн.

У поясненні до постанови зазначається, що збільшення ціни пов'язано з тим, що запроваджений у вересні 2015 року розмір мінімальних цін не відповідав реальним витратам суб'єктів господарювання на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв, оскільки збільшились ставки акцизного податку, зокрема, на горілку, лікеро-горілчані вироби та коньяк - на 50%, а на вино з додаванням спирту, ігристе та вермути - на 100%; підвищилась ціна на спирт (у квітні поточного року ціна за один декалітр спирту зросла з 240 до 285 гривень, або на 18,7%); відбулось зростання інших складових цін.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$65.19
Bitcoin
$85,718.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.79
Золото
$3,241.35
Ethereum
$1,644.77