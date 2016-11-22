Кабмін збільшив мінімальні ціни на горілку на 27% - постанова

Як ідеться у постанові, розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін залежно від коду виробів підвищено на горілку та лікеро-горілчані вироби на 27,1-27,86%, а саме до 225 та 348,9 грн за літр 100-відстоткового спирту відповідно.

Оптово-відпускна та роздрібна вартість віскі, рому та джину - на 37-63% - до 570 та 750 грн за літр 100-відстоткового спирту відповідно. Коньяк (бренді) - на 24-27% - до 336,22-384,29 грн (три-п’ять зірок) та 524,5-599,5 грн (три-п’ять зірок).

Роздрібна ціна на вино місткістю 0,7 літра у скляній пляшці збільшено до 69,9 грн.

У поясненні до постанови зазначається, що збільшення ціни пов'язано з тим, що запроваджений у вересні 2015 року розмір мінімальних цін не відповідав реальним витратам суб'єктів господарювання на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв, оскільки збільшились ставки акцизного податку, зокрема, на горілку, лікеро-горілчані вироби та коньяк - на 50%, а на вино з додаванням спирту, ігристе та вермути - на 100%; підвищилась ціна на спирт (у квітні поточного року ціна за один декалітр спирту зросла з 240 до 285 гривень, або на 18,7%); відбулось зростання інших складових цін.