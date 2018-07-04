Кабмин утвердил перечень объектов электроэнергетики для госохраны
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Кабинет министров утвердил перечень особо важных объектов электроэнергетики, подлежащих охране ведомственной военизированной охраной, передает корреспондент УНН.
В частности, правительство одобрило проект постановления КМУ "Об утверждении перечня особо важных объектов электроэнергетики, в частности территорий запрещенной зоны и контролируемой зоны гидротехнических сооружений, подлежащих охране ведомственной военизированной охраной".
Министерству энергетики и угольной промышленности поручено доработать документ с Министерством временно оккупированных территорий.
Как сообщал УНН, Украина импортирует дорогой уголь, а экспортирует дешевую электроэнергию.