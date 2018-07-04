Кабмин утвердил перечень объектов электроэнергетики для госохраны

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 74296 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 110148 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 131212 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 138232 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 174342 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154809 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142169 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130577 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 185370 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118378 просмотра

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Кабмин утвердил перечень объектов электроэнергетики для госохраны

Кабмин утвердил перечень объектов электроэнергетики для госохраны

Киев  •  УНН

 • 9794 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Кабинет министров утвердил перечень особо важных объектов электроэнергетики, подлежащих охране ведомственной военизированной охраной, передает корреспондент УНН.

В частности, правительство одобрило проект постановления КМУ "Об утверждении перечня особо важных объектов электроэнергетики, в частности территорий запрещенной зоны и контролируемой зоны гидротехнических сооружений, подлежащих охране ведомственной военизированной охраной".

Министерству энергетики и угольной промышленности поручено доработать документ с Министерством временно оккупированных территорий.

Как сообщал УНН, Украина импортирует дорогой уголь, а экспортирует дешевую электроэнергию.

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