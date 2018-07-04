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Кабмін затвердив перелік обʼєктів електроенергетики, які охоронятиме держава

Кабмін затвердив перелік обʼєктів електроенергетики, які охоронятиме держава

Київ • УНН

 • 9795 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Кабінет міністрів затвердив перелік особливо важливих обʼєктів електроенергетики, які підлягають охороні відомчою воєнізованою охороною, передає кореспондент УНН.

Зокрема, уряд схвалив проект постанови КМУ "Про затвердження переліку особливо важливих обʼєктів електроенергетики, зокрема територій забороненої зони та контрольованої зони гідротехнічних споруд, які підлягають охороні відомчою воєнізованою охороною".

Міністерству енергетики та вугільної промисловості доручили доопрацювати документ із Міністерством тимчасово окупованих територій.

Як повідомляв УНН, Україна імпортує дороге вугілля, а експортує дешеву електроенергію.

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