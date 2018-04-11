Кабмин предложил ВР сажать в тюрьму за фальсификации на выборах

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Кабинет министров Украины одобрил законопроект об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства. Такое решение было принято сегодня на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"На самом деле, мы должны подготовиться к очередным выборам Президента весной и очередным выборам в парламент, которые состоятся осенью следующего года. Но в чем есть важность этого закона? В том, что этот закон даст ответ после его принятия на жесткую ответственность тех, кто скупает голоса, подделывает результаты выборов", - прокомментировал законопроект Премьер-министр Владимир Гройсман.

Глава правительства убежден, что этот законопроект может быть принят в парламенте еще во время этой сессии.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсений Аваков рассказал, что этот законопроект подготовили МВД вместе с гражданской сетью "ОПОРА".

В частности, среди прочего законопроектом предлагается ввести санкции в виде лишения свободы сроком до 2 лет по следующим статьям УК Украины: ч.1 ст.158-1 (относительно незаконного использования, вброса избирательных бюллетеней), ч.1 ст.159 (о нарушении тайны голосования членом ВК, кандидатом или наблюдателем), ч.1 ст.160 (о получении избирателем неправомерной выгоды, связанной с реализацией активного или пассивного избирательного права).

При этом, согласно проекту закона, с целью повышения эффективности расследования преступлений, связанных с предоставлением избирателям предложения неправомерной выгоды, непрямого подкупа избирателей, фальсификации избирательной документации предлагается усилить ответственность путем увеличения санкций в виде лишения свободы до 6 лет. Сейчас за это преступление предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.

Также предусматривается введение наказания за участие в выборах технического кандидата.

Напомним, правительственный комитет поддержал предложения по законопроекту об ответственности за нарушения на выборах.

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