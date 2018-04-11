Кабмин предложил ВР сажать в тюрьму за фальсификации на выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Кабинет министров Украины одобрил законопроект об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства. Такое решение было принято сегодня на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"На самом деле, мы должны подготовиться к очередным выборам Президента весной и очередным выборам в парламент, которые состоятся осенью следующего года. Но в чем есть важность этого закона? В том, что этот закон даст ответ после его принятия на жесткую ответственность тех, кто скупает голоса, подделывает результаты выборов", - прокомментировал законопроект Премьер-министр Владимир Гройсман.
Глава правительства убежден, что этот законопроект может быть принят в парламенте еще во время этой сессии.
В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсений Аваков рассказал, что этот законопроект подготовили МВД вместе с гражданской сетью "ОПОРА".
В частности, среди прочего законопроектом предлагается ввести санкции в виде лишения свободы сроком до 2 лет по следующим статьям УК Украины: ч.1 ст.158-1 (относительно незаконного использования, вброса избирательных бюллетеней), ч.1 ст.159 (о нарушении тайны голосования членом ВК, кандидатом или наблюдателем), ч.1 ст.160 (о получении избирателем неправомерной выгоды, связанной с реализацией активного или пассивного избирательного права).
При этом, согласно проекту закона, с целью повышения эффективности расследования преступлений, связанных с предоставлением избирателям предложения неправомерной выгоды, непрямого подкупа избирателей, фальсификации избирательной документации предлагается усилить ответственность путем увеличения санкций в виде лишения свободы до 6 лет. Сейчас за это преступление предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.
Также предусматривается введение наказания за участие в выборах технического кандидата.
Напомним, правительственный комитет поддержал предложения по законопроекту об ответственности за нарушения на выборах.