Кабмін запропонував ВР садити до в'язниці за фальсифікації на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив законопроект щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства. Таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"Насправді, ми маємо підготуватися до чергових виборів Президента навесні і чергових виборів до парламенту, які відбудуться восени наступного року. Але в чому є важливість цього закону? В тому, що цей закон дасть відповідь після його ухвалення на жорстку відповідальність тих, хто скуповує голоси, фальшує результатів виборів", - прокоментував законопроект Прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Очільник уряду переконаний, що цей законопроект може бути ухвалений у парламенті ще під час цієї сесії.
У свою чергу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, що цей законопроект підготували МВС разом з громадянською мережею "ОПОРА".
Зокрема, серед іншого законопроектом пропонується запровадити санкції у вигляді позбавлення волі строком до 2 років за такими статтями ККУ: ч.1 ст.158-1 (щодо незаконного використання, вкидання виборчих бюлетенів), ч.1 ст.159 (щодо порушення таємниці голосування членом ВК, кандидатом чи спостерігачем), ч.1 ст.160 (щодо отримання виборцем неправомірної вигоди, пов'язаної з реалізацією активного чи пасивного виборчого права).
При цьому, згідно з проектом закону, з метою підвищення ефективності розслідування злочинів, пов'язаних з наданням виборцям пропозиції неправомірної вигоди, непрямого підкупу виборців, фальсифікації виборчої документації пропонується посилити відповідальність шляхом збільшення санкцій у вигляді позбавлення волі до 6 років. Наразі за цей злочин передбачене покарання до 3 років позбавлення волі.
Також передбачається запровадження покарання за участь у виборах технічного кандидата.
Нагадаємо, урядовий комітет підтримав пропозиції щодо законопроекту про відповідальність за порушення на виборах.