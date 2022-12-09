Кабмин выделил еще 657 млн грн на гранты по программе еРабота
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Кабинет министров Украины дополнительно выделил 657 млн грн для предоставления грантов в рамках проекта еРабота. В частности, на создание или развитие перерабатывающих предприятий. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.
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«Правительство дополнительно выделило 657 млн грн для предоставления грантов в рамках проекта еРабота. Такое решение было принято на заседании Кабинета Министров Украины 9 декабря», - говорится в сообщении.
Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что проект еРабота одновременно создает новые рабочие места и увеличивает производство товаров с высокой степенью переработки.
«Ведь развитие переработки – наша стратегическая цель, мы инвестируем в это направление, чтобы производить и экспортировать больше готовой продукции с большей долей добавленной стоимости. Таким образом, мы одновременно стимулируем экономику и сокращаем безработицу. А деньги, которые сейчас будут потрачены на поддержку бизнеса, уже скоро вернутся в бюджеты всех уровней в качестве налогов», - прокомментировала Свириденко.
В частности, правительством было выделено:
· 398,5 млн грн для предоставления грантов на создание или развитие перерабатывающих предприятий;
· 203,7 млн грн для предоставления микрогрантов на создание или развитие собственного бизнеса по программе «Собственное дело»;
· 54,8 млн грн для предоставления грантов на создание или развитие садоводства, ягодничества и виноградарства.
«В результате реализации получателями этих грантов своих проектов в общей сложности будет создано более 2,5 тыс. новых рабочих мест», - отмечается в сообщении.
Дополнение
Летом Правительство запустило программу безвозвратных грантов до 8 млн грн на создание и развитие перерабатывающих предприятий.