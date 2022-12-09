Кабмін виділив ще 657 млн грн на гранти за програмою єРобота
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Кабінет міністрів України додатково виділив 657 млн грн для надання грантів в рамках проекту єРобота. Зокрема, на створення або розвиток переробних підприємств. Про це повідомляє Урядовий портал, передає УНН.
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«Уряд додатково виділив 657 млн грн для надання грантів в рамках проекту єРобота. Таке рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів України 9 грудня», - йдеться в повідомленні.
Перший віце-прем'єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко зазначила, що проект єРобота одночасно створює нові робочі місця і збільшує виробництво товарів з високим ступенем переробки.
«Адже розвиток переробки - наша стратегічна мета, ми інвестуємо в цей напрямок, щоб виготовляти та експортувати більше готової продукції з більшою часткою доданої вартості. Таким чином ми одночасно стимулюємо економіку і скорочуємо безробіття. А гроші, що зараз будуть витрачені на підтримку бізнесу, вже скоро повернуться до бюджетів усіх рівнів в якості податків», - прокоментувала Свириденко.
Зокрема, Урядом було виділено:
· 398,5 млн грн для надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств;
· 203,7 млн грн для надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу за програмою «Власна справа»;
· 54,8 млн грн для надання грантів на створення або розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства.
«Внаслідок реалізації отримувачами цих грантів своїх проектів загалом буде створено понад 2,5 тис. нових робочих місць», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Влітку Уряд запустив програму безповоротних грантів до 8 млн грн на створення й розвиток переробних підприємств.