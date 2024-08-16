Кабмин утвердил механизм предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей - Шмыгаль

Кабинет министров утвердил постановление, которым вводится субсидия на 1 га обрабатываемых, засеянных, засаженных угодий под урожай. Государство будет платить 1 тыс. гривен на 1 гектар угодий, если аграрий работает на территории возможных боевых действий, и по 2 тыс. гривен на гектар, если это территории боевых действий. Также с сегодняшнего дня начался прием заявок на получение помощи для тех, кто развивает системы орошения.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

На этой неделе начался прием заявок на еще одну программу поддержки. Это помощь тем, кто развивает системы орошения. В госбюджете для поддержки мелиорации и восстановления мелиоративных систем выделено 200 млн гривен. Если аграрий инвестирует собственные средства, то государство его поддержит, покрыв до 50% расходов на реконструкцию или строительство новых систем орошения. На практике мы увеличиваем площади орошаемых земель, улучшаем энергоэффективность систем, увеличиваем урожайность и производительность агросектора - сказал Шмыгаль.

Также он отметил, что правительство сегодня также приняло постановление о запуске еще одной программы поддержки аграриев - механизм предоставления специальных субсидий для аграриев, которые работают в этих прифронтовых регионах.

«Государство будет платить 1 тыс. гривен на 1 гектар угодий, если аграрий работает на территории возможных боевых действий, и по 2 тыс. гривен на гектар, если это территории боевых действий. Мы понимаем, как трудно сеять и собирать урожай на этих землях и в этих общинах, поэтому будем поддерживать наших людей, которые там работают», - добавил Шмыгаль.

Дополнение

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук добавил, что соответствующие изменения были внесены в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей путем выделения бюджетных субсидий из расчета на единицу обрабатываемых угодий.

Введена, с целью уменьшения финансовой нагрузки на с/х товаропроизводителей, бюджетная субсидия на 1 га обрабатываемых угодий, засеянных/засаженных с/х культурами под урожай текущего года, в частности, для территорий: возможных боевых действий - 1 тыс. гривен; активных боевых действий и активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы - 2 тыс. гривен - сообщил Мельничук.

Напомним,

Правительство изменило порядок предоставления грантов на создание садоводства, ягодоводства и виноградарства, а также порядка предоставления грантов для создания или развития тепличного хозяйства, изменив соответствующие постановления.