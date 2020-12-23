Кабмин принял решение для ускорения ликвидации убыточных шахт

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 66680 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 130007 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 139468 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 326039 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 191369 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 462166 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 338899 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 224532 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 249328 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 257567 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+8°
2м/с
86%
Популярные новости

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 92248 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

5 апреля, 08:12 • 28093 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 51491 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 47160 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 31309 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 92326 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 95671 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 185404 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 326005 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 462146 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 12293 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 27418 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 35572 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 65189 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 87674 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Кабмин принял решение для ускорения ликвидации убыточных шахт

Киев • УНН

 • 20986 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании поддержал, с доработкой, проект постановления, которым вносятся изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на мероприятия по ликвидации неперспективных угледобывающих предприятий, что должно ускорить процесс ликвидации убыточных шахт, передает корреспондент УНН.

Кабмин принял решение для ускорения ликвидации убыточных шахт

"Речь идет о внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий по ликвидации неперспективных угледобывающих предприятий. У нас есть одно предложение, не поддерживается направление новое по использованию бюджетных средств на финансирование и изготовление технико-экономических обоснований и прохождения их комплексной государственной экспертизы. Поэтому в однодневный срок мы с Минэнерго доработаем и сможем этот вопрос решить", - сказал во время представления проекта решения министр финансов Сергей Марченко.

Проектом постановления предусматривались следующие изменения:

1. Получателями бюджетных средств по программе "Мероприятия по ликвидации неперспективных угледобывающих предприятий" могут быть хозяйственные общества по добыче угля, 100 процентов акций которых принадлежит государству.
2. Отдельно определить направления использования средств на расходы для изготовления технико-экономических обоснований и прохождения их комплексно-государственной экспертизы.
3. Исключить необходимость согласования перечня работ и услуг и затрат по проектам ликвидации угледобывающих предприятий и их обособленных подразделений с Минэкономики и Минфином.
4. Отдельно определить направление использования средств на выполнение в 2021 году бюджетных обязательств (погашение кредиторской задолженности - ред.) за 2019-й, взятых на учет в органах Казначейства Украины.

Постановление направлено на "ускорение процесса ликвидации неперспективных угледобывающих предприятий".

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала проект постановления о создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования причин убыточности предприятий угольно-промышленного комплекса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,911.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,789.61