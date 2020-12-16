Рада утворила ТСК для розслідування збитковості вугільних підприємств

Відповідно до пояснювальної записки, основним завданням Тимчасової слідчої комісії визначається:

▪️ перевірка діяльності ПАТ "Львівська вугільна компанія", ДП "Львіввугілля", ДП "Волиньвугілля", ПрАТ "Шахта "Надія", ДП "Передпускова дирекція шахти №10 "Нововолинська" та інших підприємств вугільної галузі України;

▪️ розслідування причин збитковості підприємств вугільно-промислового комплексу, що призвели, зокрема до:

- заборгованості по виплаті заробітній платі працівникам вугільної галузі;

- зменшення видобутку вугілля;

- погіршення якості вугілля;

- заборгованості по електроенергії на вугледобувних підприємствах;

- невчасної модернізації видобутку вугілля.

▪️ розробка пропозицій Верховній Раді, Кабінету Міністрів на підставі результатів розслідування;

▪️ ініціювання питання про притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством України.

До складу Тимчасової слідчої комісії Комітетом з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України пропонується обрати до персонального складу тимчасової слідчої комісії таких народних депутатів України: Людмилу Буймійстер, Андрія Жупанина, Юрія Камельчука – головою Тимчасової слідчої комісії, Сергія Нагорняка, Остапа Шипайла – від "Слуги народу"; Сергія Дунаєва від ОПЗЖ – заступником голови ТСК; від депутатської групи "Довіра" – Андрія Кота.

Нагадаємо, раніше народні депутати підтримали створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування масштабних пожеж на Луганщині.