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Рада утворила ТСК для розслідування збитковості вугільних підприємств

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Верховна Рада України на засіданні у середу підтримала проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування причин збитковості підприємств вугільно-промислового комплексу. За відповідне рішення проголосував 181 нардеп, передає кореспондент УНН.

Рада утворила ТСК для розслідування збитковості вугільних підприємств

Відповідно до пояснювальної записки, основним завданням Тимчасової слідчої комісії визначається:

▪️ перевірка діяльності ПАТ "Львівська вугільна компанія", ДП "Львіввугілля", ДП "Волиньвугілля", ПрАТ "Шахта "Надія", ДП "Передпускова дирекція шахти №10 "Нововолинська" та інших підприємств вугільної галузі України;
▪️ розслідування причин збитковості підприємств вугільно-промислового комплексу, що призвели, зокрема до:
- заборгованості по виплаті заробітній платі працівникам вугільної галузі;
- зменшення видобутку вугілля;
- погіршення якості вугілля;
- заборгованості по електроенергії на вугледобувних підприємствах;
- невчасної модернізації видобутку вугілля.
▪️ розробка пропозицій Верховній Раді, Кабінету Міністрів на підставі результатів розслідування;
▪️ ініціювання питання про притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством України.

До складу Тимчасової слідчої комісії Комітетом з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України пропонується обрати до персонального складу тимчасової слідчої комісії таких народних депутатів України: Людмилу Буймійстер, Андрія Жупанина, Юрія Камельчука – головою Тимчасової слідчої комісії, Сергія Нагорняка, Остапа Шипайла – від "Слуги народу"; Сергія Дунаєва від ОПЗЖ – заступником голови ТСК; від депутатської групи "Довіра" – Андрія Кота.

Нагадаємо, раніше народні депутати підтримали створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування масштабних пожеж на Луганщині.

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